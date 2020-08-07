Україна попередила Лукашенка про другу групу російських найманців, - ЗМІ

Після того, як президент Володимир Зеленський обговорив з президентом Білорусі Олександром Лукашенком лада Білорусі отримали від офіційного Києва попередження про те, що в країну готується проникнути ще одна група російських найманців , цього разу з боку України.

Про це білоруський президент Олександр Лукашенко розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, пише російське видання РБК.

"Нас українці попередили, що через кордон південну проникла ще одна група. Ми їх зараз шукаємо по всій Білорусі", - розповів Лукашенко. При цьому він зазначив, що поки знайти цю групу не вдається, і він підозрює, що вони могли повернутися назад до Росії або в Україну. "Я, правда, не дуже вірю, що дійсно там 30 осіб перетнули кордон. Ми б їх вже виявили. Якщо, звичайно, вони не пішли в Росію або назад в Україну не повернулися. На нашій території ми б їх вже давно виявили, тому що ми давно напружені і в цьому відношенні діємо", - сказав Лукашенко.

Говорячи про групу, затриману в кінці липня в Мінську, президент Білорусі зазначив, що їх заздалегідь контролювали білоруські спецслужби. "Ми ж отримували інформацію. <...>. Ми бачили, з ким вони пов'язані, ми контролювали їх повністю, ми знаємо, з ким вони зідзвонювалися, звідки вони отримували команди з Росії, хто давав ці команди. Ми вже бачили, що тут чомось смаженим пахне", - розповів він.

Раніше Лукашенко вже говорив про те, що в Білорусь імовірно могли проникнути і інші групи "бойовиків" з Росії. "Ми повинні бігати і ловити їх по лісах. Ми ж їх всіх відловимо ", - сказав білоруський президент 4 серпня.

Як повідомляли Українськi Новини, Лукашенко доручив запросити в Білорусь генпрокурорів з України і Росії, щоб розібратися з "вагнерівцями".

Тим часом, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба констатує, що переговори з Білоруссю про затриманих біля Мінська бойовиках приватної військової компанії "Вагнера" проходять конструктивно, проте поки Україна не була офіційно повідомлена про їх екстрадицію.