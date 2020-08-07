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07 серпня 2020, пʼятниця, 14:56 10
Верховна Рада і партії 2020-08-07T17:00:04+03:00
Українські Новини
Посилена охорона і "лежачі поліцейські". ЗМІ показали особняк Разумкова під Києвом

Посилена охорона і "лежачі поліцейські". ЗМІ показали особняк Разумкова під Києвом

Валерия Драгомирова
Дмитро Разумков, будинок, Котедж
Дом Разумкова. Фото:
Дом Разумкова. Фото: "Страна"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, зарплата якого за липень становила 89 тис. гривень, живе в селі Софіївська Борщагівка, що на околиці Києва, в особняку майже на 500 кв. метрів. Раніше глава парламенту проживав в будинку в селі Здорівка Київської області, пише "Страна". 

Будинок спікера знаходиться на центральній вулиці, яка починається прямо від Окружної дороги. Багатоповерхові житлові комплекси сусідять з приватними особняками.

Дерев навколо мало, зате розвинена інфраструктура: супермаркети, спортзали, салони краси в пішій доступності. 

"Раніше фасади були жовті, але потім колір оновили, та й дах перестелили, - кажуть сусіди політика. - Поставили будку для охорони тоді ж, але чергувати там недавно стали. А на пару тижнів назад постелили "лежачих поліцейських" біля його хвіртки, щоб водії не ганяли мимо" .

Будинок Разумкова. фото:Будинок Разумкова. Фото: "Страна"

На стовпах поруч з будинком встановили камери відеоспостереження.

Згідно з документами, двоповерховий будинок площею 492 квадратних метра коштував на момент купівлі близько 3 млн гривень. Ще майже 650 тисяч гривень Разумков заплатив за 10 соток землі навколо. Це домоволодіння він придбав в 2016-м, коли ще не був політиком, пише видання.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський продав свій будинок і тимчасово переїхав на держдачу

Також писали про те, як виглядає дача в Конча-Заспі, куди перебрався жити Зеленський. 

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