У Києві зросла кількість випадків домашнього насильства, — КМДА

З початку 2020 року співробітники поліції зафіксували більше 7 тисяч звернень щодо домашнього насильства, у той час, як в період карантин в ЄС зріс рівень домашнього насильства. За весь минулий рік аналогічних звернень зафіксовано понад 6000.

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

"З початку цього року в поліцію звернулася 7285 осіб щодо домашнього насильства. З них постраждалих 6668 жінок і 617 чоловіків. Щодо кривдників винесено 1260 заборонних приписів та складено 2353 адміністративні протоколи", - сказала Марина Хонда.

За її словами, збільшення кількості звернень не означає більшу кількість випадків. Просто про це стали активніше говорити, і тема перестала бути забороненою.

Вона також додала, що незважаючи на побоювання, сплеску домашнього насильства у період карантину не сталося. Кількість звернень залишається такою ж, як і до карантину.

Як повідомляли Українські Новини, 11 січня 2019 року набув чинності закон про кримінальну відповідальність за домашнє насильство і примус до шлюбу.

Раніше повідомлялося про те, що карантин може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей.