Перешкоджали перевіркам. Concert.ua оштрафували на 717,7 тис. гривень

Сервіс з продажу квитків Concert.ua Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів оштрафувала на 717,7 тис. гривень за перешкоджання перевіркам.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Госпродпотребслужби в Києві, передають Українські Новини.

"Головним управлінням Держпродспоживчслужби в Києві були винесені постанови про накладення на ТОВ "Концерт Юа" стягнень, передбачених статтею 23 закону України" Про захист прав споживачів", на загальну суму 717 716 гривень 94 копійок" , - сказано в ньому.

Зазначається, що були зафіксовані численні звернення від споживачів щодо відмови Concert.ua повертати кошти за придбані квитки на концерти, які не відбулися.

Для вирішення цієї проблеми фахівці управління здійснювали неодноразові виїзди з метою здійснення перевірок компанії.

Однак представники Concert.ua створювали перешкоди фахівцям під час проведення позапланових заходів державного нагляду, хоча були ознайомлені з цілями і характером перевірок.

Посадовим особам Держпродспоживчслужби не були представлені документи, пояснення, довідки, відомості та матеріали з питань, що виникають під час перевірки.

Таким чином, Concert.ua порушив вимоги законодавства.

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