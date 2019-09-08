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08 сентября 2019, воскресенье, 23:24 22
Общество 2019-09-08T23:25:52+03:00
Українські Новини
Concert.ua обманул поклонницу Fetty Wap с билетами на концерт в Киеве

Concert.ua обманул поклонницу Fetty Wap с билетами на концерт в Киеве

Концерт Fetty Wap в Киеве отменили. Фото: Facebook/Лора Ткач
Концерт Fetty Wap в Киеве отменили. Фото: Facebook/Лора Ткач

Сегодня, 8 сентября, в Зеленом театре Киева должен был состояться концерт исполнителя Fetty Wap. Но, как оказалось, концерт был отменен. А вернуть деньги за него никто не поторопился. Об этом сообщает Лора Ткач на Facebook.

"Внимание аферисты! Купили билеты на концерт.юа, на концерт Fetty Wap (Willie Maxwell). Организатор - клуб "Атлас". Место проведения- Зеленый театр. Приехали в "зеленку" - все глухо, закрыто, никакой информации. Звоним в администрацию Зеленого, сообщают, что "концерт отменен, за деньгами за билеты обращайтесь к тем, кто вам их продавал". Упс ... Звоните в концерт.юа. Они понятия не имеют, что концерт отменили. И снова упс ... Говорят, выясним и перезвоним. Конечно же, никто не перезвоныл. Едем в "Атлас". Все глухо. Одинокий кассир от нас узнал, что концерт отменен. Оповещение ни одного не было и до сих пор нет. Зато на концерт.юа билеты до сих пор продают. Позвонили в полицию. Сообщили о мошенничестве. Ждем патруль полтора часа. Позвонили из полиции и сказали, что наш вызов отменили, "потому что их перебросили на разбой, а разбой важнее, чем мошенничество". Третий жирный Упс ...."

Как сообщали Українські Новини, на музыкальном фестивале Atlas Weekend впервые переводили выступления исполнителей и групп на жестовый язык.

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