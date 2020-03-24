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24 березня 2020, вівторок, 21:42 8
Шоу-бізнес 2020-03-24T23:30:02+02:00
Українські Новини
Metallica на час карантину безкоштовно транслюватиме свої концерти

Metallica на час карантину безкоштовно транслюватиме свої концерти

Ярина Вацяк
Концерт, Карантин, Metallica, Онлайн-трансляція, Коронавірус, онлайн-концерт

В той час, як багато сервіси пропонують безкоштовно відвідати театри, виставки, музеї онлайн, рок-гурт Metallica на час карантину також приєднався до ініціативи і буде безкоштовно транслювати кожен понеділок свої концерти.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці гурту.

"Хочете відпочити від Netflix перед тим, як подивитися всю бібліотеку? Представляємо нашу нову серію концертів: #MetallicaMondays, яка дебютує сьогодні ввечері на нашому каналі YouTube і Facebook безкоштовно!" - йдеться в повідомленні.

Гурт розпочинає серію трансляцій з концерту "Metallica: Live at Slane Castle - 8 червня 2019 року".

"Сьогодні ввечері ми починаємо перше шоу в нашій серії #MetallicaMondays! Ви можете налаштуватися прямо тут, в 8 вечора за східним поясним часом, щоб подивитися повний виступ Metallica: Live at Slane Castle - 8 червня 2019 року", - йдеться у підписі до трансляції концерту.

Музиканти вибачилися за скасовані концерти і закликали залишатися вдома і з безпечної дистанції насолоджуватися живою музикою.

"У той час як ми всі робимо свою справу і сидимо вдома, нам не вистачає живої музики, то як щодо того, щоб поринути в кілька наших улюблених шоу на соціально відповідальній дистанції?" - йдеться в повідомленні на сайті групи.

Раніше Українські Новини писали про те, як підтягти англійську за три тижні карантину, а також, як утримувати собаку в умовах карантину.

 

 

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