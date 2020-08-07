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07 серпня 2020, пʼятниця, 13:56 10
Економіка 2020-08-07T15:15:02+03:00
Українські Новини
Коболєв пообіцяв 5-7 компаній на ринку газу через кілька років

Коболєв пообіцяв 5-7 компаній на ринку газу через кілька років

Ольга Фандорина
Нафтогаз, Нафтогаз України, Компанії, Ринок газу
Нафтогаз. Фото: kievvlast.com.ua
Нафтогаз. Фото: kievvlast.com.ua

Голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", яка в липні підвищила ціни на природний газ для населення, Андрій Коболєв очікує через 2-3 роки роботу 5-7 компаній на ринку газу.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"Я дійсно з нетерпінням чекаю, що через 2-3 роки буде працювати приблизно 5-7 немаленьких компаній, кожна з яких буде пропонувати якісну і широку лінійку послуг і продуктів. А тим трейдерам, які не можуть задовольнити кінцевого клієнта, на цьому ринку нічого робити", - сказав Коболєв.

Також він додав, що з запуском ринку газу маленькі трейдери, які не приносять ніякої користі споживачеві, стануть неконкурентними.

Як повідомляли Українські Новини, акціонерна компанія "Нафтогаз України" підвищила на липень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 8,7-9,7% до 3 570-4 150,8 гривень/тис. куб. м.

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