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  • "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промспоживачів на 8,7-9,7% на липень
22 червня 2020, понеділок, 17:12 6
Економіка 2020-06-22T18:30:02+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промспоживачів на 8,7-9,7% на липень

"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для промспоживачів на 8,7-9,7% на липень

Елена Новикова
Нафтогаз, Природний газ, Підвищення ціни на газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

"Нафтогаз України" підвищила на липень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 8,7-9,7% до 3 570-4 150,8 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати, коли "Нафтогаз" знизив ціну для населення на газ майже на 6% на червень.

Про це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м у місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати встановлена на рівні 3 570 гривень/тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 4 150,8 гривень/тис. куб. м.

При цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м в місяць включно, ціна складе 4 150,8 гривень/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив ціну на газ для населення на 21,4% на травень

Раніше "Нафтогаз" знизив на березень ціни для промспоживачів.

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