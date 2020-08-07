У липні Тищенко витратив на рекламу в Facebook $15,3 тис.

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко витратив 15,3 тис. доларів на рекламу в соціальній мережі Facebook, співробітники якої можуть працювати з дому ще рік .

Про це сказано в повідомленні на сайті громадянської мережі "Опора" за підсумками аналізу політреклами в Facebook в липні 2020 року, передають Українські Новини.

"У липні найбільш щедрим рекламодавцем став народний депутат, голова Київської організації партії "Слуга народу" Микола Тищенко. З цієї сторінки в липні транслювалося 72 рекламних оголошення політичного змісту, які коштували замовнику 15 310 американських доларів. За час моніторингу "Опори" — це саме велике вкладення в рекламу за місяць", — написано в ньому.

2 місце за інвестиціями в рекламу займає сторінка Володимира Гройсмана, в цьому місяці він заплатив 8,2 тис. доларів за трансляцію 99 рекламних оголошень, а 3 місце — "Партія Шарія", яка вклала в рекламу 75 постів 6,7 тис. доларів.

Всього 6 рекламних оголошень опублікувала сторінка "ПолітПост", заплативши за них 5,4 тис. доларів, сторінка телевізійного політичного шоу "Шустер LIVE" в липні в рекламу відео-фрагментів з виступами українських політиків, чиновників, громадських діячів та експертів вклала 5,2 тис. доларів, за цей час транслювався 42 їх оголошення.

Замовник рекламних політичних постів - видання "Лица" - заплатив 5,1 тис. доларів за трансляцію 136 оголошень сторінки дніпропетровської інтернет-газети "Лица", а в 13 рекламних оголошень депутат Ради і колишній президент Петро Порошенко інвестував 3,9 тис. доларів.

Сторінка політсили "Європейська Солідарність" інвестувала в покази 44 постів сторінки "Європейська Солідарність - Київ" 3,2 тис. доларів, майже таку ж суму інвестувала в рекламу сторінка "Городок", політсила "Слуга народу" витратила в липні 3,1 тис. доларів на рекламу своїх постів.

Згідно з повідомленням, в липні більшість рекламних оголошень поширювалися на великі аудиторії користувачів — більш ніж 100 тис. користувачів, найпоширеніший вибір рекламодавців — аудиторія в 100-500 тис. користувачів (2 419 оголошень), і більш ніж 1 млн користувачів (2 383 оголошення).

Більшість рекламодавців під час визначення географічних налаштувань показів політичної реклами віддавали перевагу трьом регіонам: Дніпропетровська область (17,6%), Київ (14,6%), Львівська область (9,1%).

Як повідомляли Українські Новини, Facebook видалив десятки акаунтів, які займалися політичною пропагандою.



Раніше Трамп використовував у своїй рекламі фото українського Майдану для ілюстрації "хаосу".