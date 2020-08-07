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07 серпня 2020, пʼятниця, 10:00 6
Америка 2020-08-07T11:00:02+03:00
Українські Новини
Співробітники Facebook зможуть працювати дистанційно ще рік

Співробітники Facebook зможуть працювати дистанційно ще рік

Анна Рудык
Facebook, Пандемія, коронавірус у світі, Пандемія коронавірусу
Логотип Facebook. Фото: Facebook
Логотип Facebook. Фото: Facebook

Соціальна мережа Facebook дозволила своїм співробітникам працювати з дому до липня 2021 року. Про це повідомляє CNN.

Так, повідомляється, що таке рішення було прийнято покладаючись на інструкції від державних внутрішніх експертів і після консультацій компанії.

"Покладаючись на інструкції від державних експертів в області охорони здоров'я, та після консультацій всередині компанії, ми прийняли рішення дозволити нашим співробітникам працювати віддалено в липні 2021", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, соціальна мережа Facebook заблокувала 72 облікових записи, 35 сторінок цієї мережі і 13 акаунтів Instagram за політичну пропаганду на території України.

Також після того, як кілька регіонів Іспанії посилили карантин, у столиці Іспанії Мадриді оголосили про введення додаткових заходів для стримування коронавірусу.

Тим часом в Україні чотири області можуть бути виключені із "зеленого" списку епідеміологічної небезпеки. Мова йде про Рівненську, Хмельницьку, Чернігівську та Харківську області, де вже п'ять днів поспіль перевищується принаймні один з встановлених Урядом показників — коефіцієнт виявлення випадків інфікування або показник динаміки зростання.

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