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  • Трамп використовував у своїй рекламі фото українського Майдану для ілюстрації "хаосу"
23 липня 2020, четвер, 09:51 15
Світ 2020-07-23T11:00:02+03:00
Українські Новини
Трамп використовував у своїй рекламі фото українського Майдану для ілюстрації "хаосу"

Трамп використовував у своїй рекламі фото українського Майдану для ілюстрації "хаосу"

Елизавета Кесельман
США, Майдан, Дональд Трамп, Вибори президента США 2020
Дональд Трамп. Фото: pixabay
Дональд Трамп. Фото: pixabay

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у рекламі передвиборної кампанії використовував фото з Майдану для ілюстрації хаосу і безладу. Як повідомляє "Європейська правда", на це звернули увагу американські користувачі Twitter, зазначивши, що одна з фотографій зроблена не у США.

Так, на картинці зі слоганом "Громадська безпека або хаос і насильство" з одного боку розміщено фото Дональда Трампа, з іншої — фото подій Революції гідності, зроблене 18 лютого 2014 року, на якому протестувальники намагаються вирвати кийок у правоохоронця.

Скріншот: Європейська правдаСкріншот: Європейська правда

Повідомлення в рекламі адресоване від імені спільноти Evangelicals for Trump, але воно є частиною кампанії за переобрання Трампа і можна бачити, що реклама оплачена DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

Некоректне використання зображення помітили також в США, де воно викликало бурхливу реакцію американських ЗМІ. Ті, зокрема, цитують фотографа Мстислава Чернова, який підтверджує, що це його знімок і він був використаний некоректно.

Пост з рекламою після критики в американських медіа видалили з рекламної ротації.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп, з слів Болтона, неодноразово засмучувався, що українське питання в цілому і зокрема захоплення Росією українських військових кораблів в Керченській протоці восени 2018 заважала йому дійти згоди з Володимиром Путіним.

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