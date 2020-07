Трамп використовував у своїй рекламі фото українського Майдану для ілюстрації "хаосу"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у рекламі передвиборної кампанії використовував фото з Майдану для ілюстрації хаосу і безладу. Як повідомляє "Європейська правда", на це звернули увагу американські користувачі Twitter, зазначивши, що одна з фотографій зроблена не у США.

Так, на картинці зі слоганом "Громадська безпека або хаос і насильство" з одного боку розміщено фото Дональда Трампа, з іншої — фото подій Революції гідності, зроблене 18 лютого 2014 року, на якому протестувальники намагаються вирвати кийок у правоохоронця.

Скріншот: Європейська правда

Повідомлення в рекламі адресоване від імені спільноти Evangelicals for Trump, але воно є частиною кампанії за переобрання Трампа і можна бачити, що реклама оплачена DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.

Некоректне використання зображення помітили також в США, де воно викликало бурхливу реакцію американських ЗМІ. Ті, зокрема, цитують фотографа Мстислава Чернова, який підтверджує, що це його знімок і він був використаний некоректно.

Пост з рекламою після критики в американських медіа видалили з рекламної ротації.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп, з слів Болтона, неодноразово засмучувався, що українське питання в цілому і зокрема захоплення Росією українських військових кораблів в Керченській протоці восени 2018 заважала йому дійти згоди з Володимиром Путіним.