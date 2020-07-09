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09 липня 2020, четвер, 16:49 6
Суспільство 2020-07-09T17:30:03+03:00
Українські Новини
Facebook видалив десятки акаунтів, які займалися політичною пропагандою

Facebook видалив десятки акаунтів, які займалися політичною пропагандою

Кира Молчанова
Facebook, Пропаганда, Instagram, соцмережі
Соцмережа Facebook. Фото: GreyLib
Соцмережа Facebook. Фото: GreyLib

За політичну пропаганду на території України соціальна мережа Facebook заблокував 35 сторінок і 72 аккаунта цієї мережі, а також 13 акаунтів соцмережі Instagram .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії Facebook, передають Українські Новини.

"Ми видалили 72 облікові записи Facebook, 35 сторінок і 13 облікових записів Instagram, які були причетні до скоординованої недостовірної поведінки в Україні. Ця мережа орієнтована на вітчизняну аудиторію", - йдеться в ньому.

Наголошується, що люди, які стоять за цією діяльністю, використовували підроблені облікові записи для створення фіктивних персон, публікацій у групах та на сторінках, для коментування їх власного контенту, ухилення від примусового управління сторінками.

Деякі облікові записи цієї мережі також були видалені за розпалювання ненависті.

Ця мережа була особливо активною під час президентських і парламентських виборів 2019 року в Україні.

У деяких з цих облікових записів було змінено назви з плином часу.

Адміністратори сторінок і власники акаунтів публікували політичні меми, сатири та інший контент, в тому числі про Крим, Організацію Північноатлантичного договору (НАТО), економічну політику в Україні, внутрішню політику, вибори, критику і підтримку різних кандидатів, у тому числі Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко та Петра Порошенка.

Facebook визначив цю діяльність внаслідок внутрішнього розслідування як скоординована недостовірна поведінка в Україні.

Хоча люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свої особистості і координацію, розслідування пов'язали цю діяльність з рекламним агентством в Україні Postmen DA.

У повідомленні також наголошується, що в цілому у цих акаунтів налічувалося близько 766 тис. підписників.

На рекламу було витрачено близько 1,93 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2020 року Facebook закрив 78 акаунтів, 11 сторінок, 29 груп, а також 4 аккаунта в Instagram антиукраїнського спрямування.

Соціальна мережа Facebook запустила свою програму із фактчекінгу контенту для українського сегменту. Шукати фейки у соцмережі українські організації StopFake і VoxCheck.

Також Facebook мав намір попереджати користувачів про фейкову інформацію про коронавірус.

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