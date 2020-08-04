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04 серпня 2020, вівторок, 08:53 18
Суспільство 2020-08-04T11:45:03+03:00
Українські Новини
В Одесі дозволили працювати нічним клубам, ресторанам і дитячим таборам

В Одесі дозволили працювати нічним клубам, ресторанам і дитячим таборам

Ольга Фандорина
Зелена зона, Послаблення карантину, новини Одеси, зони карантину
Карантин в Одесі
Карантин в Одесі

Одеська область потрапила до "зеленої зони" карантину, після чого місцева влада вирішила послабити обмежувальні заходи. Про це повідомив у своєму facebook голова обласної державної адміністрації Куций Максим.

"У зв'язку з тим, що з 1 серпня Одеська область віднесена Кабміном до "зеленої" карантинній зоні, у нас почався прийом дітей в оздоровчі табори, що раніше було під забороною", - написав Куций.

Також чиновник наголосив, що ресторани і нічні клуби можуть працювати до ранку, але з обов'язковим дотриманням карантинних обмежень.

Водночас Куций зазначив, що кількість хворих на коронавірус в Одеській області досягла 3492 осіб, з них померли 52 заражених. Тільки за останню добу діагноз підтвердився у 68 місцевих жителів.

Зони карантину. Інфографіка: МОЗЗони карантину. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, з 3 серпня "червоний рівень епідемічної небезпеки встановлений у Луцьку, Тернополі та у Кіцманському районі Чернівецької області.

Тим часом у Тернополі, який теж віднесли в "червону" зону через епіднебезпеку, пасажири потяга, який їхав з Херсона, влаштували бунт, щоб він зупинився в місті, попри заборону "Укрзалізниці".

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