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  • В українському порту "Южний" зберігається в 4 рази більше селітри, ніж в Бейруті: працівники заперечують загрозу вибуху
07 серпня 2020, пʼятниця, 12:02 7
Економіка 2020-08-07T13:00:02+03:00
Українські Новини
В українському порту "Южний" зберігається в 4 рази більше селітри, ніж в Бейруті: працівники заперечують загро

В українському порту "Южний" зберігається в 4 рази більше селітри, ніж в Бейруті: працівники заперечують загрозу вибуху

Ольга Фандорина
Морпорт, Морпорт
Фото: Думская.net
Фото: Думская.net

Поки в Миколаївському морпорту заявили, що вивезли 3,2 тис. тонн селітри ще рік тому, в порту "Южний", на причалах №1 та №2 зберігається 9,6 тис. тонн аміачної селітри, однак вона не може вибухнути, як в Бейруті. Про це повідомили в Адміністрації морських портів України, передає Думська

"Аміачна селітра розфасована в біг-беги. В такому випадку вона не є вибухонебезпечною, що гарантує дотримання всіх технологічних умов", — заявили у відомстві.

В АМПУ запевнили, що небезпеку становить лише перевалка селітри навалом. Але такий спосіб у Южному ніколи не використовувався.

Селітра в Південному. Фото: Думская.net Селітра в Южному. Фото: Думская.net

Однак раніше були опубліковані фото складу з селітрою з Бейрута, яке було зроблено незадовго до вибуху, видно, що вантаж там також зберігався в біг-бегах. 

Селітра в Бейруті. Фото: ДумськаСелітра в Бейруті. Фото: Думська

Як повідомляли Українські Новини, 4 серпня ввечері  в порту Бейрута пролунав потужний вибух .

За попередньою інформацією, загинули 113 осіб, понад 4 тис — зазнали поранень.

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