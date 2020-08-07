В українському порту "Южний" зберігається в 4 рази більше селітри, ніж в Бейруті: працівники заперечують загрозу вибуху

В українському порту "Южний" зберігається в 4 рази більше селітри, ніж в Бейруті: працівники заперечують загро

Поки в Миколаївському морпорту заявили, що вивезли 3,2 тис. тонн селітри ще рік тому , в порту "Южний", на причалах №1 та №2 зберігається 9,6 тис. тонн аміачної селітри, однак вона не може вибухнути, як в Бейруті. Про це повідомили в Адміністрації морських портів України, передає Думська .

"Аміачна селітра розфасована в біг-беги. В такому випадку вона не є вибухонебезпечною, що гарантує дотримання всіх технологічних умов", — заявили у відомстві.

В АМПУ запевнили, що небезпеку становить лише перевалка селітри навалом. Але такий спосіб у Южному ніколи не використовувався.

Селітра в Южному. Фото: Думская.net

Однак раніше були опубліковані фото складу з селітрою з Бейрута, яке було зроблено незадовго до вибуху, видно, що вантаж там також зберігався в біг-бегах.

Селітра в Бейруті. Фото: Думська

Як повідомляли Українські Новини, 4 серпня ввечері в порту Бейрута пролунав потужний вибух .

За попередньою інформацією, загинули 113 осіб, понад 4 тис — зазнали поранень.