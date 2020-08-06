У Київській області почала зменшуватися кількість нових випадків захворювання на коронавірус

5 серпня в Київській області кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 38 до 3 980, померлих – 1 особа до 67.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджено 3 980 випадків захворювання коронавірусів. В тому числі у 350 дітей та у 609 медичних працівників. За добу підтверджено 38 нових випадків COVID-19, в тому числі у 2 дітей у віці 1 року і 16 років", - сказано в ньому.

9 хворих були госпіталізовані, решта 29 перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

За весь період епідемії в лікарні були відправлені 724 людини, на самоізоляцію - 3 256.

"Всього за період епідемії в Київській області померло 67 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (помер чоловік, 60 років)", - сказано в повідомленні.

За добу одужали 46 осіб, за все час - 2 880.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві стрімко зростає захворюваність на коронавірус – за минулу добу, 5 серпня, 180 нових випадків до 8 922, померли 3 особи до 142 загально.

Тим часом в Україні другий день поспіль антирекорд стосовно захворюваності на коронавірус – 1 318 нових хворих за добу до 76 808 загально, померла 31 особа до 1 819.