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06 серпня 2020, четвер, 12:50 5
Суспільство 2020-08-06T13:15:30+03:00
Українські Новини
У Київській області почала зменшуватися кількість нових випадків захворювання на коронавірус

У Київській області почала зменшуватися кількість нових випадків захворювання на коронавірус

Анна Рудык
Київська область, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото. Pixabay
Коронавірус. Фото. Pixabay

5 серпня в Київській області кількість нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію у порівнянні з попередньою добою збільшилася на 38 до 3 980, померлих – 1 особа до 67.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Офіційно підтверджено 3 980 випадків захворювання коронавірусів. В тому числі у 350 дітей та у 609 медичних працівників. За добу підтверджено 38 нових випадків COVID-19, в тому числі у 2 дітей у віці 1 року і 16 років", - сказано в ньому.

9 хворих були госпіталізовані, решта 29 перебувають на самоізоляції під наглядом лікарів.

За весь період епідемії в лікарні були відправлені 724 людини, на самоізоляцію - 3 256.

"Всього за період епідемії в Київській області померло 67 хворих з підтвердженим COVID-19. За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворого з підтвердженим COVID-19 (помер чоловік, 60 років)", - сказано в повідомленні.

За добу одужали 46 осіб, за все час - 2 880.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві стрімко зростає захворюваність на коронавірус – за минулу добу, 5 серпня, 180 нових випадків до 8 922, померли 3 особи до 142 загально.

Тим часом в Україні другий день поспіль антирекорд стосовно захворюваності на коронавірус – 1 318 нових хворих за добу до 76 808 загально, померла 31 особа до 1 819.

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