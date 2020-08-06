З завтрашнього дня українці можуть їздити в Чорногорію без обмежень

Після того, як у посольстві України обурилися відкриттям кордонів Чорногорії для росіян, Чорногорія дозволила українським туристам в'їзд без обмежень. Про це повідомило посольство України в Чорногорії, передають Українські Новини.

"Чорногорія включила Україну в свою зелену зону і дозволила в'їзд українців без обмежень", - йдеться в повідомленні посольства.

Чорногорія відкрила кордон для українських туристів з 22 червня, але зобов'язала їх перед в'їздом надати негативний результат ПЛР-тесту або ІФА-аналізу на антитіла, зроблений не раніше 72 годин до в'їзду.



7 липня Чорногорія скасувала для українців вимога тестування на коронавірус.

Водночас 23 липня Чорногорія заборонила громадянам України в'їзд автотранспортом.

Подорож дозволялася тільки літаком у складі туристичної групи.

Як повідомляли Українськi Новини, туристка з України розповіла, чому і на скільки в Чорногорії штрафують туристів за відсутність маски.

Тим часом в уряді вважають, що до кінця вересня ЄС не відкриє кордони для українців.