З завтрашнього дня українці можуть їздити в Чорногорію без обмежень

Після того, як у посольстві України обурилися відкриттям кордонів Чорногорії для росіян, Чорногорія дозволила українським туристам в'їзд без обмежень. Про це повідомило посольство України в Чорногорії, передають Українські Новини. "Чорногорія включила Україну в свою зелену зону і дозволила в'їзд українців без обмежень", - йдеться в повідомленні посольства. Чорногорія відкрила кордон для українських туристів з 22 червня, але зобов'язала їх перед в'їздом надати негативний результат ПЛР-тесту або ІФА-аналізу на антитіла, зроблений не раніше 72 годин до в'їзду.7 липня Чорногорія скасувала для українців вимога тестування на коронавірус. Водночас 23 липня Чорногорія заборонила громадянам України в'їзд автотранспортом. Подорож дозволялася тільки літаком у складі туристичної групи. Як повідомляли Українськi Новини, туристка з України розповіла, чому і на скільки в Чорногорії штрафують туристів за відсутність маски. Тим часом в уряді вважають, що до кінця вересня ЄС не відкриє кордони для українців.