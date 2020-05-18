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18 травня 2020, понеділок, 13:32 10
Суспільство 2020-05-18T14:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві обмежили в'їзд вантажівок і встановили габаритно-ваговий контроль

У Києві обмежили в'їзд вантажівок і встановили габаритно-ваговий контроль

Валерия Драгомирова
Київ, Вантажівки, Обмеження на в'їзд
Вантажівка. Фото: pixabay
Вантажівка. Фото: pixabay

У той час, як Київ другий тиждень поспіль "стоїть" у величезних пробках, з сьогоднішнього дня в'їзд у столицю великогабаритного та великовагового транспорту обмежений. Також на в'їздах у столицю встановили та запустили 5 автоматичних комплексів габаритно-вагового контролю.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції.

"Так, з сьогоднішнього дня ми обмежили в'їзд у столицю великогабаритного та великовагового транспорту. Обмеження будуть діяти вранці - з 7:00 до 10:00 год. Та ввечері з 17:00 до 20:00, - нагадав Кличко. - Про контроль ваги таких авто, то кілька днів тому ми, спільно з Міністерством інфраструктури та Державною службою України з безпеки на транспорті, запустили 5 автоматичних комплексів габаритно-вагового контролю. Вони цілодобово працюють на всіх вьїздах у столицю", - зазначив Кличко.

Вже перші дні роботи показали, що в середньому 20% великовантажного транспорту через Київ зі значним перевантаженням.

"Тому цiлодобова робота таких комплексiв - важливий крок, аби Киïв був закритий для недобросовiсних перевiзникiв. Постiйний контроль та штрафи змусять таких перевiзникiв не їхати через місто. Для нас це важливо, бо перевантажені фури розбивають наші дороги. В тому числі, й нові. А влітку проблема вдвічі актуальніша, оскільки під час спеки дороги ще більше страждають від великовантажного транспорту" - підкреслив Віталій Кличко.


Як повідомляли Українські Новини, через недостатню кількість громадського транспорту, київські служби таксі підняли ціни в кілька разів.

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