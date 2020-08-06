8-річний хлопчик потонув у басейні київського ТРЦ

У розважальному комплексі в Києві в басейні потонула восьмирічна дитина. Про це повідомляє пресслужба Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф столиці 6 серпня.

"У парку Sky Family Park на проспекті генерала Ватутіна, в басейні втопився 8-річний хлопчик. Цього могло не статися, якби мама не залишила його без нагляду", - сказано в повідомленні.

Перед цим бригади екстреної допомоги 116 разів викликали на травми, в 30 випадках постраждали діти. Практика показує, що травмування дітей в основному відбувається з вини дорослих.

З початку купального сезону на водоймах країни загинуло понад 180 людей, у рятувальників викликає занепокоєння той факт, що серед утоплеників 70 - це діти.

Як повідомляли Українські Новини, в Тернопільській області потонув хлопчик, який пішов плавати в саморобному жилеті з пляшок.

Раніше в Київській області в ставку втопився 6-річний хлопчик.

Також в озері біля парку в Києві потонув 23-річний чоловік.