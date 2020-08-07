підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
07 серпня 2020, пʼятниця, 10:03 7
Америка 2020-08-07T11:00:02+03:00
Українські Новини
Трамп підписав указ "про боротьбу з загрозою TikTok"

Трамп підписав указ "про боротьбу з загрозою TikTok"

Валерия Драгомирова
США, Дональд Трамп, TikTok
TikTok. Фото: pixabay
TikTok. Фото: pixabay

Проти двох найбільших застосунків - TikTok і WeChat, що належать китайським компаніям, президент США Дональд Трамп підписав виконавчі розпорядження в той час, як пригрозив заблокувати всі соціальні мережі в країні перед виборами. Про це пише "ВВС Україна".

Згідно з указом, американські компанії мають припинити всі справи з ними через 45 днів.

Цей крок означає ще більшу напругу у протистоянні між Вашингтоном і Пекіном за впливом на світові інтернет-технології.

Розпорядження були видані незабаром після того, як Microsoft заявив, що веде переговори про купівлю TikTok, можливу суму якої оцінюють від 10 до 30 млрд доларів.

Зараз власником популярного додатка є китайська компанія ByteDance, а іншим застосунком - WeChat - керує Tencent.

Раніше президент Трамп заявляв, що TikTok небезпечний, оскільки з його допомогою може поширюватися дезінформація.

Американські спецслужби також висловлювали побоювання, що сервіс, власником якого є китайська компанія, може бути використаний для збору персональних даних американців.

Як повідомляли Українські Новини, Twitter заблокував акаунт виборчої кампанії Трампа через помилкову інформацію про коронавірус.

Раніше конгрес США майже шість годин допитував керівників і власників Amazon, Facebook, Google і Apple. Антимонопольна влада вважає, що IT-компанії володіють монопольною владою і повинні бути розділені.

Більше новин про: США Дональд Трамп TikTok

В Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 453 випадки за добу
В Україні почали стягувати збір за виліт пасажирів
Новини
Рух вантажівок через спеку тимчасово обмежили в Києві та 19 областях 11:03
Курс російського рубля 7 серпня 11:00
Українці почали важче переносити коронавірус: збільшилася кількість смертельних випадків та госпіталізацій 10:50
Порошенко має давно сидіти в тюрмі з конфіскацією "заробленого" на держпосадах, - Гриценко 10:39
Павло Павлик. Фото: Facebook/Pavel Pavlik
Син Віктора Павліка помер 10:26
більше новин
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ НАБУ, - політтехнолог 15:20
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
Нардеп Ілля Ківа заявив, що буде відстоювати одеського блогера Стаса Домбровського 20:31
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
Влада не готова до проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу, - КВУ 13:16
Зеленський схвалив скасування книги обліку доходів для ФОПів 12:46
Договір з банком. На що звертати увагу, щоб не отримати неочікуваний борг 06:15
Скоро українцям почнуть відключати газ: кому це загрожує і як уникнути 05:45
більше новин
Українці продовжують активно здавати валюту
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok