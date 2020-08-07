Трамп підписав указ "про боротьбу з загрозою TikTok"

Проти двох найбільших застосунків - TikTok і WeChat, що належать китайським компаніям, президент США Дональд Трамп підписав виконавчі розпорядження в той час, як пригрозив заблокувати всі соціальні мережі в країні перед виборами. Про це пише "ВВС Україна".

Згідно з указом, американські компанії мають припинити всі справи з ними через 45 днів.

Цей крок означає ще більшу напругу у протистоянні між Вашингтоном і Пекіном за впливом на світові інтернет-технології.

Розпорядження були видані незабаром після того, як Microsoft заявив, що веде переговори про купівлю TikTok, можливу суму якої оцінюють від 10 до 30 млрд доларів.

Зараз власником популярного додатка є китайська компанія ByteDance, а іншим застосунком - WeChat - керує Tencent.

Раніше президент Трамп заявляв, що TikTok небезпечний, оскільки з його допомогою може поширюватися дезінформація.

Американські спецслужби також висловлювали побоювання, що сервіс, власником якого є китайська компанія, може бути використаний для збору персональних даних американців.

Як повідомляли Українські Новини, Twitter заблокував акаунт виборчої кампанії Трампа через помилкову інформацію про коронавірус.

Раніше конгрес США майже шість годин допитував керівників і власників Amazon, Facebook, Google і Apple. Антимонопольна влада вважає, що IT-компанії володіють монопольною владою і повинні бути розділені.