Amazon, Google, Facebook, Apple та інші IT-гіганти мають монопольну владу і мають бути розділені, - слухання в конгресі США

У той час, як Apple відновлює свою роботу по всьому світу після карантину, 29 липня конгрес США майже шість годин допитував керівників і власників найбільших технологічних компаній Amazon, Facebook, Google і Apple, яка запатентувала навушники, що транслює музику у вуха і череп. Антимонопольні комітети влади вважають, що IT-компанії мають монопольну владу і повинні бути розділені, відрегульовані і притягнуті до відповідальності. Марк Цукерберг, Джефф Безос, Тім Кук і Сундар Пічаї намагалися довести зворотне.

Про це пише The bell.

Повідомляється, що слухання проводив юридичний комітет конгресу, точніше, його підкомітет з антимонопольної політики. Його голова Девід Сициллін вважає, що в умовах величезного впливу IT-компаній на економіку і демократію будь-яка їх дія може жахливим чином вплинути на життя сотень мільйонів американців. Розслідування комітету показало, що компанії зловживають своєю владою. За словами Сицилліна, кожна компанія збирає дані про конкурентів, щоб захистити своє положення, а також придушує конкуренцію, скуповуючи інших гравців і копіюючи їх продукти.

"Їх здатність диктувати умови, руйнувати цілі сектори і вселяти страх схожа на повноваження приватного уряду. Наші засновники не схилялися перед королями. Тепер ми не повинні схилятися перед імператорами онлайн-економіки", — заявив він.

Марку Цукербергу в конгресі знову пригадали втручання у вибори і скандал з Cambridge Analytica, а ще — пости Трампа і бойкот рекламодавців. Сундар Пічаї акцентував увагу на тому, що Google робить безліч безкоштовних і корисних продуктів, якими користуються люди і інші компанії. Але у конгресменів все одно виявилося безліч претензій. Слухання в конгресі стали результатом розслідування, розпочатого підкомітетом з антимонопольної політики влітку минулого року. Його результати поки що невідомі, але Сициллін пообіцяв, що незабаром опублікує звіт з висновками та подальшими кроками.

Як повідомляли Українські Новини, Facebook видалив десятки акаунтів, які займалися політичною пропагандою.