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13 июня 2020, суббота, 23:19 924
Судебная власть 2020-06-14T00:30:02+03:00
Українські Новини
Суд впервые применил "антиколомойский" закон: два дела закрыли в интересах Приватбанка

Суд впервые применил "антиколомойский" закон: два дела закрыли в интересах Приватбанка

Надежда Комендантова
Суд, Приватбанк, Судопроизводство, Антиколомойский закон
Игорь Коломойский. Фото: glavcom.ua
Игорь Коломойский. Фото: glavcom.ua

Хозяйственный суд Киева удовлетворил заявления Приватбанка о закрытии производств по 2 делам по искам бывших акционеров банка о признании недействительными договоров купли-продажи акций банка, таким образом впервые применив на практике скандальный "антиколомойский" закон. 

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українськi Новини.

"Это первое реальное применение банковского закона 590-IX украинскими судами", - сказано в нем.

Отмечается, что проанализировав материалы дел по иску ООО "Реватис" о признании недействительными договоров, заключенных в результате вывода Приватбанка, и по аналогичному иску ООО "КС Групп", суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства Приватбанка и закрыл производство по обоим делам.

В частности, суд установил, что избранный истцами способ защиты своих прав (признание недействительными сделок) не соответствует требованиям частей 3 и 4 ст.5 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, согласно которым единственным способом защиты прав истца по данным делам может быть возмещение ущерба в денежной форме.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, основателями ООО "Реватис" являются белизские компании "Дестро Инвестмент", "Либерти Венчерз", "Серкл Стоун Бизнес Лимитед", "Фернола Корпорейшн Лимитед" и "Вентура Корпорейшн" (Маршалловы острова), основателем "КС Групп" является Ирина Рябенко.

В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева отменил решение НБУ о признании ООО "Велтекс" связанным с Приватбанком лицом и решение Фонда гарантирования вкладов физлиц о принудительном списании средств "Велтекс" со счетов в Приватбанке в декабре 2016 года с последующим приобретением за соответствующие средства акций банка.

Основателями "Велтекс" являются те же основатели "Реватис".

Как сообщали Українськi Новини, ранее Соломенский районный суд Киева 9 июня оставил без рассмотрения иск бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку, Приватбанку и Мининистерству финансов из-за непредоставления обоснованных исковых требований.

Тем временем, принятие земельной реформы и запрет возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам являются условием для старта новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом.

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