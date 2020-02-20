Капітану затонулого біля берегів Одеси танкера "Делфі" повідомили про підозру

Прокуратура повідомила капітану затонулого біля Одеси танкера "Делфі" (прапор Молдова) про підозру у порушенні правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту (ч. 1 ст. 276 Кримінального кодексу), що створило небезпеку для життя людей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Одеської області, передають Українські Новини.

У листопаді минулого року вантажний танкер під управлінням капітана, перебуваючи у Чорному морі в акваторії морського торговельного порту "Південний", під час шторму був зірваний з якоря і, дрейфуючи, сів на мілину біля берегів одеського пляжу "Дельфін".

Капітан, незважаючи на втрату одного з якорів судна, несправність головних двигунів, відсутність палива, а також попередження про погіршення погодних умов, вперто відмовився від допомоги, чим поставив під загрозу життя членів екіпажу та інших осіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Національної поліції в Одеській області.

За результатами слідства прокурори відкрили також кримінальне провадження за фактом можливого порушення статутних правил несення служби посадовими особами Державної прикордонної служби.

Прикордонники, незважаючи на встановлення технічної несправності судна в ході його огляду та серйозних порушень в документації, не вжили заходів по затриманню танкера і його конвоювання в найближчий порт, що сприяло виникненню аварії.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 419 (порушення статутних правил несення прикордонної служби) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, танкер Делфі оточили спеціальною установкою бойового загородження, щоб не дати нафтопродукам розтектися по воді.

Одеська обласна державна адміністрація зобов'язала власника затонулого танкера "Делфі" прибрати судно до 31 березня. Якщо цього не зроблять, корабель розріжуть на місці.