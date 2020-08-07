На Донбасі бойовики жодного разу за добу не порушили режим припинення вогню

Вчора, 6 серпня, бойовики жодного разу не порушили режим повного припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це сказано в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини.

Так, повідомляється, що з початку режиму повного припинення вогню жоден український військовий не загинув і не був поранений.

Однак сьогодні, 7 серпня, бойовики відкривали вогонь вже двічі з початку доби.

Обстріл зі стрілецької зброї зафіксували поблизу Новолуганського і з підствольного гранатомета — поблизу Шумів.

Наголошується, що обстріли бойовиків є провокаційними і неприцільними, тому українські військові не відкривали вогонь.

"Поодинокі неприцеільні постріли не несли загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Як повідомляли Українські Новини, 3 серпня бойовики тричі провокували українських військових на Донбасі.

Також прессекретар Президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може виступати гарантом дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, оскільки не є учасником конфлікту.