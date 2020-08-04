підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Бойовики тричі провокували українських військових на Донбасі
04 серпня 2020, вівторок, 22:52 7
Політика 2020-08-04T23:30:02+03:00
Українські Новини
Бойовики тричі провокували українських військових на Донбасі

Бойовики тричі провокували українських військових на Донбасі

Кира Молчанова
Донбас, ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, обстріли на Донбасі, зона оос
ООС. Воєнні. Фото: Facebook/ООС
ООС. Воєнні. Фото: Facebook/ООС

Бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню у вівторок, 4 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це сказано в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів в районі проведення операції зафіксовано 3 обстріли з боку противника", — сказано в ньому.

Постріли противник зробив поблизу населених пунктів Піски, Майорське і Луганське.

На інших ділянках фронту бойовики дотримувалися режиму припинення вогню в повній мірі.

У відповідь на провокації з боку противника військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь не відкривали.

Протягом поточної доби втрат і поранень серед особового складу ООС немає.

Як повідомляли Українськi Новини, бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС 3 серпня, втрат немає.

Прессекретар Президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може виступати гарантом дотримання режиму припинення вогню на Донбасі , так як не є учасником конфлікту.

Міністерство оборони повідомило, що режим припинення вогню, зокрема, передбачає заборону використання безпілотників і здійснення розвідувальних дій.

Більше новин про: Донбас ООС Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС обстріли на Донбасі зона оос

Відсьогодні Україна змінює правила перетину КПВВ н...
У зоні ООС Нацгвардія затримала чоловіка, який нам...
Бойовики знову порушили перемир'я. Українські війс...
Бойовики продовжують влаштовувати поодинокі провок...
На Одещині виборці масово змінюють місце голосування і вказують одну і ту саму адресу
"Слуг народу" хочуть заборонити через суд
Новини
Бойовики тричі провокували українських військових на Донбасі 22:52
Вибух у Бейруті. Скріншот відео
Коло місця вибуху в Бейруті ймовірно були українські кораблі 22:26
Греція стягуватиме 20 євро з туристів за медичні послуги 21:45
Мінінфраструктури ініціює зупинки потягів для висадки пасажирів у "червоній" зоні 21:43
Вибух у Бейруті. Фото: EPA-EFE/WAEL HAMZEH
Через вибух у Бейруті щонайменше 10 людей загинули 21:35
більше новин
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Замість реформи галузі розподілу електроенергіі, НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи, – нардеп Буймістер 18:15
Прибуток ОПЗ в другому кварталі 2020 становить 28 млн грн 14:55
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати. Він випереджає найближчого конкурента в 3,5 рази, - «Рейтинг» 11:55 Інфографіка
Відомий блогер вибачився перед київськими лікарями за недостовірну інформацію 18:13
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів 08:22
Мер Тернополя відмовився посилювати карантин і пригрозив народними протестами 12:31
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Бизнес-центр
У центрі Києва терорист з бомбою захопив відділення банку 13:04
більше новин
Глава Верховного Суду України Данішевська в липні заробила на 416 тис. гривень більше, ніж у червні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok