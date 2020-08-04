Бойовики тричі провокували українських військових на Донбасі

Бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню у вівторок, 4 серпня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС), втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це сказано в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби на ділянках відповідальності українських підрозділів в районі проведення операції зафіксовано 3 обстріли з боку противника", — сказано в ньому.

Постріли противник зробив поблизу населених пунктів Піски, Майорське і Луганське.

На інших ділянках фронту бойовики дотримувалися режиму припинення вогню в повній мірі.

У відповідь на провокації з боку противника військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь не відкривали.

Протягом поточної доби втрат і поранень серед особового складу ООС немає.

Як повідомляли Українськi Новини, бойовики 3 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС 3 серпня, втрат немає.

Прессекретар Президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може виступати гарантом дотримання режиму припинення вогню на Донбасі , так як не є учасником конфлікту.

Міністерство оборони повідомило, що режим припинення вогню, зокрема, передбачає заборону використання безпілотників і здійснення розвідувальних дій.