"Інтертелеком" вирішив припинити роботу мережі в 9 областях з вересня

Компанія "Інтертелеком" у зв'язку з відмовою від використання частини радіочастотного ресурсу з 1 вересня 2020 року обмежить надання своїх послуг у ряді областей України, таких як: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Рівненська, Чернівецька, Донецька і Луганська області , в той час, як раніше Київстар, Vodafone Україна і lifecell почали рефармінг радіочастотного спектра в діапазоні 900 МГц.

Про це йдеться в повідомленні "Інтертелекому", передають Українські Новини.

"На сьогодні компанія" Інтертелеком "своєчасно виконала всі взяті на себе зобов'язання щодо проведення радіочастотного рефармінгу, пов'язаного із звільненням частини свого радіочастотного ресурсу для подальшого впровадження стандарту зв'язку E-GSM і запуску проєкту LTE-900 іншими операторами мобільного зв'язку. Протягом тривалого часу компанія "Інтертелеком" перебувала в процесі пошуку і залучення інвестиційної фінансової підтримки, що дозволило б організувати розгортання національних мереж LTE і впровадження інноваційних сервісів, що відповідають сучасним вимогам щодо якості надання послуг і споживчим очікуванням", - йдеться в повідомленні.

При цьому тривала ситуація з карантинними обмеженнями і подальше поширення пандемії COVID-19, а також загальна економічна нестабільність у країні і світі не дозволила компанії реалізувати фінансові домовленості із зацікавленими інвесторами і зробити у встановлені терміни оплату вартості ліцензії на використання технології LTE.

"З огляду на обставини, що склалися, оператор зв'язку" Інтертелеком "змушений переглянути свою стратегію розвитку. Її основними елементами стане відмова від частини радіочастотного спектра, що використовується на цю мить компанією, оптимізація своєї радіо і транспортної мережі в ряді регіонів, а також впровадження та активний розвиток додаткових інноваційних IT сервісів. Описані кроки дозволять спрямувати всі зусилля компанії на розвиток елементів нової інфраструктури в регіонах з великою концентрацією абонентської аудиторії, а також поліпшити якісні характеристики наданих голосових і інтернет сервісів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, компанія звернулася до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) з проханням виконати всі відповідні процедури з переоформлення радіочастотного ресурсу, раніше виданого компанії.

Як повідомляли Українськi Новини, в травні "Інтертелеком" заявив про домовленість з Національною комісією у сфері зв'язку та інформатизації щодо врегулювання спору щодо сплати вартості 4 -G ліцензії в діапазоні 800-900 МГц і розраховував отримати ліцензії в червні.

У квітні "Інтертелеком" оскаржив в окружному адміністративному суді Києва рішення НКРЗІ про анулювання ліцензії компанії на 4G-зв'язок в діапазонах частот 800-900 МГц.

Раніше НКРЗІ анулювала ліцензію мобільного оператора "Інтертелеком" на 4G-зв'язок через несплату коштів за видачу ліцензії. Компанія не сплатила в установленому законом порядку вартість ліцензій, перерахувавши до державного бюджету України тільки 1 млн гривень, що становить близько 0,5% суми, яка повинна бути сплачена (194,6 млн гривень).

"Інтертелеком" - оператор мобільного зв'язку, що надає послуги мобільного і фіксованого зв'язку за технологією CDMA, а також безлімітний 3G інтернет на швидкості до 14,7 Мбіт / с.

Раніше трасу між Дніпром і Решетилівкою планували повністю покрити зв'язком 4G.

Також Полтавська область стала першою областю, яка підписала Меморандум про забезпечення покриттям 4G.