підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.55 29.1
˟
15 травня 2020, пʼятниця, 17:24 6
Технології 2020-05-15T19:00:02+03:00
Українські Новини
Трасу між Днипром і Решетиловкой повністю покриють зв'язком 4G

Трасу між Днипром і Решетиловкой повністю покриють зв'язком 4G

Кира Молчанова
Дороги, 4G, Дніпро, Полтавська область, Інтернет, Решетилівка
Мобільний інтернет. Фото: a24.az
Мобільний інтернет. Фото: a24.az

4G вже охопив більше половини населених пунктів України. Мобільні оператори і Офіс Президента домовилися, що траса "Дніпро –Решетилівка" стане пілотним проектом для покриття автодоріг мобільним зв'язком 4G.

Про це Українським Новинам повідомив заступник генерального директора компанії "Інтертелеком" Олексій Хахлюк за підсумками зустрічі мобільних операторів з Президентом Володимиром Зеленським в Офісі Президента.

"Пілотний напрямок для першочергової роботи операторів: Дніпро - Решетилівка", - сказав Хахлюк.

Перелік інших ділянок буде визначений пізніше.

Також, учасники зустрічі домовилися провести пріоретизацію покриття згідно відповідей обласних держадміністрацій на запити Минцифры.

Крім того, за словами Хахлюка, Офіс Президента і Минцифры обіцяли підтримати важливі для галузі законопроекти -№3014 "Про електронні комунікації" та №2042 "Про доступ до інфраструктури", а також змін в рентну плату в законопроекті №1210.

Учасники зустрічі домовилися про необхідність мотивації абонентів здійснювати реєстрацію через додаток "Дія", і про більш активне залучення Мінцифри в процес вивільнення необхідних частот від телерадіомовлення і спецкористувачів.

Як повідомляли Українські Новини, Полтавщина стала першою областю, яка підписала Меморандум про забезпечення покриттям 4G.

Тим часом навантаження на інтернет через карантин різко зросло: як це вплинуло на доступ до популярних сервісів.

Більше новин про: Дороги 4G Дніпро Полтавська область Інтернет Решетилівка

4G охопив вже більше половини населених пунктів Ук...
У Київському метрополітені успішно протестували 4G...
У Дніпровській ОДА співробітник заразився COVID-19...
Якість повітря покращилась у п'яти областях країни...
Україна зняла санкції з представництв російської IT-корпорації
У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу
Новини
У схваленому Зеленським списку санкцій 377 фізосіб 18:50
Президент зняв санкції з бізнесмена Олексія Федоричева 18:39
Стадний та Квіт можуть залишити випускників вишів без дипломів, – ЗМІ 18:20
Гривня на міжбанку росте четвертий день поспіль 17:25
Податкова прийшла з перевіркою до підприємця через те, що у нього знизилося виробництво в кризу 17:02
більше новин
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Кернес запросив Джека Ма у "Екополіс ХТЗ" Ярославського 10:05
В "Екополісі ХТЗ" Ярославського оселиться китайська інноваційна корпорація ZTE 16:56
У центрі Києва пройшов мітинг з вимогою справедливого покарання для Микитася, - ЗМІ 18:26
"Укравтодор" може очолити запорізький губернатор Віталій Туринок, - ЗМІ 10:09
більше новин
У ЦВК нарахували по 300 тис. гривень зарплати за квітень попри обіцянку Зеленського 12:42 Документ
Банківський закон – антиконституційний і призведе до масових звернень колишніх власників до ЄСПЛ, - адвокат Дульський 13:20
Цифровізація освіти: розробку юного киянина реалізовано в столичному ліцеї 13:57
Минула влада "дискредитувала дії мільйонів віруючих українців", – Трофімов 13:31
Кабмін заборонив в карантин публікувати статистику смертей у Львівській області 12:57 Документ
більше новин
Кличко заявив про готовність до запуску метро і спустився на станцію
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok