Трасу між Днипром і Решетиловкой повністю покриють зв'язком 4G

4G вже охопив більше половини населених пунктів України. Мобільні оператори і Офіс Президента домовилися, що траса "Дніпро –Решетилівка" стане пілотним проектом для покриття автодоріг мобільним зв'язком 4G.

Про це Українським Новинам повідомив заступник генерального директора компанії "Інтертелеком" Олексій Хахлюк за підсумками зустрічі мобільних операторів з Президентом Володимиром Зеленським в Офісі Президента.

"Пілотний напрямок для першочергової роботи операторів: Дніпро - Решетилівка", - сказав Хахлюк.

Перелік інших ділянок буде визначений пізніше.

Також, учасники зустрічі домовилися провести пріоретизацію покриття згідно відповідей обласних держадміністрацій на запити Минцифры.

Крім того, за словами Хахлюка, Офіс Президента і Минцифры обіцяли підтримати важливі для галузі законопроекти -№3014 "Про електронні комунікації" та №2042 "Про доступ до інфраструктури", а також змін в рентну плату в законопроекті №1210.

Учасники зустрічі домовилися про необхідність мотивації абонентів здійснювати реєстрацію через додаток "Дія", і про більш активне залучення Мінцифри в процес вивільнення необхідних частот від телерадіомовлення і спецкористувачів.

Як повідомляли Українські Новини, Полтавщина стала першою областю, яка підписала Меморандум про забезпечення покриттям 4G.

Тим часом навантаження на інтернет через карантин різко зросло: як це вплинуло на доступ до популярних сервісів.