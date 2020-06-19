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19 червня 2020, пʼятниця, 10:20 6 Прес-реліз
Інтернет і IT 2020-06-19T10:30:01+03:00
Українські Новини
Київстар, Vodafone Україна та lifecell почали рефармінг радіочастотного спектру в діапазоні 900 МГц

Київстар, Vodafone Україна та lifecell почали рефармінг радіочастотного спектру в діапазоні 900 МГц

Марина Иванова

Використання "низьких" радіочастот забезпечить мобільним операторам можливість запроваджувати зв’язок 4G по всій країні, зокрема у населених пунктах з кількістю населення від 2000 осіб, у сільській місцевості та на автодорогах.   

Відповідно до Указу Президента України № 497 від 08 липня 2019 року "Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету" та затвердженої НКРЗІ "Дорожньої карти заходів з рефармінгу", 19 червня 2020 року телеком оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell розпочали спільні дії з обміну радіочастотами діапазону 900 МГц. Завдяки рефармінгу кожен з операторів зможе використовувати суцільні смуги радіочастот, які є достатніми для  можливості запровадження та використання сучасного стандарту четвертого покоління мобільного зв’язку. 

Вже влітку 2020 року оператори здійснять обмін радіочастотами у восьми Західних областях України, з яких першою стала Закарпатська. Надалі заходи з рефармігну будуть охоплювати інші регіони України, і повністю завершаються до кінця 2020 року. Для налаштування базових станцій GSM900 на LTE900 мобільні оператори повинні  відключати на короткий час і перезавантажувати своє обладнання. Роботи проводяться у нічні години, при найменшому навантаженні на мережі, що дозволить мінімізувати можливе зниження якості зв’язку.

Нагадаємо, що сучасна LTE технологія надає абонентам можливість користуватись мобільним інтернетом на ще більш високій швидкості, мати більш стабільне те якісне інтернет-з’єднання на усій території України. Відповідно до умов  нових ліцензій на використання діапазону 900 МГц, мобільні оператори зобов’язані протягом двох років охопити 4G покриттям 90% населення країни, зокрема населені пункти з населенням від 2000 осіб, сільську місцевість, транспортну інфраструктуру, тощо. Завдяки цьому кожен громадянин України, незалежно від свого місця розташування, зможе повноцінно користуватись усіма перевагами цифрового світу.

Рефармінг радіочастот у діапазоні 900 МГц став можливим завдяки спільній роботі провідних операторів мобільного зв’язку України, фахівців НКРЗІ, Міністерства цифрової трансформації України, асоціації ТЕЛАС, інших профільних асоціацій і державних органів.

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