Зеленський поїхав на Донбас перевіряти дотримання перемир'я

Президент Володимир Зеленський перевірив дотримання режиму тиші на Донбасі , який почав діяти о 00:01 понеділка, 27 липня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

"Під час робочої поїздки в Донецькій і Луганській областях президент України Володимир Зеленський відвідав низку позицій українських військових на передовій в районі проведення операції Об'єднаних сил. Глава держави перевірив, як дотримується режим повного і всеосяжного припинення вогню, який почав діяти 27 липня", - сказано в ньому.

Під час відвідування області військові розповіли президенту, яка наразі ситуація ділянках лінії фронту.

Зеленський заявив, що досягнення перемир'я є важливим пунктом домовленостей саміту "нормандської четвірки" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в Парижі.

Згідно з повідомленням, ефективність перемир'я підтверджується рівнем напруженості на лінії фронту, яка за останні два тижні знизилася.

До перемир'я бойовики обстрілювали позиції української армії в середньому 16-18 разів на добу переважно з важкого озброєння.

Президент нагадав, що раніше була низка спроб домовитися про припинення вогню, але жодного разу досягти результату не вдавалося.

Водночас глава держави підкреслив, що міжнародне право дає українським військовим всі можливості захищатися і наносити удари.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив на активізації в просуванні до миру з української сторони.

Єрмак підкреслив, що режим тиші є запорукою збереження життя і здоров'я наших військових.

Крім того, він додав, що на сьогодні українська влада сформувала потужну команду, і це буде сприяти мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Як повідомляли Українськi Новини, українські військовослужбовці будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, якщо порушать режим "тиші".

Також повідомлялося, що за тиждень режиму тиші бойових втрат і поранень в ЗСУ не було.