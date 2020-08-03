підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 серпня 2020, понеділок, 10:01 9
Силові структури 2020-08-03T11:45:02+03:00
Українські Новини
Бойовики знову порушили перемир'я. Українські військові вогонь не відкривають

Бойовики знову порушили перемир'я. Українські військові вогонь не відкривають

Ольга Фандорина
ООС, Режим тиші, зведення ООС, режим припинення вогню на Донбасі
ООС. Танк. Фото: Facebook/ООС
ООС. Танк. Фото: Facebook/ООС

Після того, як за 5 днів на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад 200 порушень режиму "тиші", бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) 2 серпня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"За минулу добу було скоєно два провокаційних постріли з боку російсько-окупаційних військ. Спочатку ворог зробив один постріл з автоматичного станкового гранатомета поблизу населеного пункту Південне. А вже через 15 хвилин зробив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки", - сказано в ньому .

Військові підрозділів ООС вогонь у відповідь не відкривали.

"Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає", - сказано в повідомленні.

На ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомляли Українськi Новини, в штабі ООС заявили, що за тиждень режиму тиші бойових втрат і поранень у ЗСУ не було.

На Донбасі ввели режим тиші з 27 липня.

Більше новин про: ООС Режим тиші зведення ООС режим припинення вогню на Донбасі

За тиждень режиму тиші бойових втрат і поранень у ...
За 5 днів на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад 200 по...
Українські військовослужбовці будуть притягнуті до...
У перший день припинення вогню на Донбасі бойовики...
В Україні набрав чинності "зональний карантин": докладна карта регіонів
Ексглава СЗР Євдокімов після відставки "залишив" собі службову квартиру в Києві
Новини
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати – він випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг" 11:55 Інфографіка
"Поліпшення якості роботи електромереж дозволить підвищити інвестиційну привабливість України", – Сергій Вовк 11:26
В Україні рекордно скоротилось ПЛР-тестування на коронавірус і на антитіла до COVID-19 11:17
На Хрещатику невідомий чоловік підпалив автомобіль 11:00
Російський рубль подорожчав на початку тижня 10:49
більше новин
Акции протеста в Нидерландах
У Нідерландах і в Німеччині тисячі протестувальників вийшли на мітинги проти обмежень через коронавірусу 10:26
У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності 14:13
Мерський рейтинг Кличка продовжує зростати – він випереджає наближчого конкурента у 3,5 раза, – "Рейтинг" 11:55 Інфографіка
"Поліпшення якості роботи електромереж дозволить підвищити інвестиційну привабливість України", – Сергій Вовк 11:26
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
більше новин
Як і коли розпочнеться новий навчальний рік у вишах. Кабмін дав роз'яснення 05:45
Напад на журналістку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Співробітник Верховної Ради зрадів, що журналістку Інтера ледь не зґвалтували в потязі 12:20
Україна перейшла на ринкові ціни на газ для населення 15:17
У "Центренерго" спростували сюжет "Схем" та звинуватили його авторів у некомпетентності 14:13
Найбільше від коронавірусу помирають Кіровоградщині: МОЗ оприлюднив летальність від COVID-19 14:44
більше новин
Мінімальна пенсія зросте до 2600 грн: Мінсоцполітики назвало терміни й нові суми виплат
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok