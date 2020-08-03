Бойовики знову порушили перемир'я. Українські військові вогонь не відкривають

Після того, як за 5 днів на Донбасі ОБСЄ зафіксувала понад 200 порушень режиму "тиші", бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) 2 серпня, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони, передають Українські Новини. "За минулу добу було скоєно два провокаційних постріли з боку російсько-окупаційних військ. Спочатку ворог зробив один постріл з автоматичного станкового гранатомета поблизу населеного пункту Південне. А вже через 15 хвилин зробив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки", - сказано в ньому . Військові підрозділів ООС вогонь у відповідь не відкривали. "Бойових втрат і поранень серед наших захисників немає", - сказано в повідомленні. На ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Як повідомляли Українськi Новини, в штабі ООС заявили, що за тиждень режиму тиші бойових втрат і поранень у ЗСУ не було. На Донбасі ввели режим тиші з 27 липня.