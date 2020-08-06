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06 серпня 2020, четвер, 21:35 6
Транспорт 2020-08-06T23:00:02+03:00
Українські Новини
Київський аеропорт ім. Сікорського відсьогодні ввів реєстрацію на внутрішні рейси за е-паспортами

Київський аеропорт ім. Сікорського відсьогодні ввів реєстрацію на внутрішні рейси за е-паспортами

Елена Новикова
Аеропорт, аеропорт
Аеропорт
Аеропорт "Київ". Фото: Facebook/Kyiv Sikorsky Airport

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського запровадив реєстрацію на внутрішні рейси за електронним паспортом, у той час, як пасажири при посадці в поїзд можуть пред'являти е-паспорт у додатку "Дія".

Про це йдеться в повідомленні аеропорту, передають Українські Новини.

"Уже з 6 серпня аеропорт "Київ" пропонує своїм пасажирам черговий зручний сервіс. Для реєстрації на внутрішній рейс по Україні замість паперового паспорта при реєстрації вам достатньо пред'явити тільки цифровий паспорт в додатку "Дія" на своєму смартфоні", - сказано в ньому.

Наголошується, що технічні можливості аеропорту дозволяють зчитувати QR-код на пункті контролю авіабезпеки.

Ця послуга пропонується тільки на внутрішніх рейсах у межах України.

При цьому аеропорт не радить залишати внутрішній паспорт вдома, оскільки паперовий документ може знадобитися в місцях, де ще немає технічної можливості засканувати QR-код.

Як повідомляли Українськi Новини, 15 квітня уряд узаконив запуск цифрового паспорта в смартфоні.

Раніше в Держприкордонслужбі спростували інформацію про те, що можна перетинати кордон з електронним паспортом.

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