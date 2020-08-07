У липні продажі електромобілів скоротилися. Українці купили 258 Tesla

В той час, як улипні 2020 року продажі електромобілів скоротилися на 6% до 799 одиниць порівняно з липнем 2019 року. продажі комерційних автомобілів збільшилися на 11%, улипні 2020 року продажі електромобілів скоротилися на 6% до 799 одиниць порівняно з липнем 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром", передають Українські Новини.

"Протягом місяця українці розмитнили і зареєстрували 799 електромобілів, що на 6% менше, ніж роком раніше і на 3% менше червня. Очевидно, негативну динаміку спровокувала плутанина в законодавстві, викликана зміною системи кодифікації товарів. Нагадаємо, 4 червня 2020 року Верховна Рада прийняла проект Закону про митний тариф, який змінив з 1 липня кодифікацію транспортних засобів, оснащених виключно електродвигунами. При цьому, нардепи забули внести відповідні зміни до Податкового кодексу, що поставило під загрозу можливість подальшого використання пільги із звільнення від сплати ПДВ" , - йдеться в повідомленні.

За даними "Укравтопрому", в липні з минулих свою першу реєстрацію в Україні електромобілів: 766 штук - це легкові авто і 33 - комерційні.

Частка старих машин в частині легкових становила 92%, а в частині комерційних - 100%.

Найпопулярнішим електрокаром на українському ринку залишається NISSAN Leaf - 234 продажі, на другому місці TESLA Model 3 - 115, на третьому місці TESLA Model S - 98, на четвертому місці TESLA Model X- 45, на п'ятому місці FIAT 500е - 38 продажів.

Всього з початку року в Україні було поставлено на облік 4315 од. електромобілів: 4112 легкових авто, 202 комерційних і один автобус.

Як повідомляли Українськi Новини, в травні продажу електромобілів збільшилися на 46,7%.

Також 2019 року в Україні зафіксували збільшення кількості електромобілів на 56% в порівнянні з 2018 роком.