У Києві з вікна лікарні випав літній чоловік

У Дніпровському районі Києві на вулиці Петра Запорожця з лікарняного вікна на п'ятому поверсі випав чоловік. В результаті отриманих травм він помер. Про це повідомляє "dtp.kiev.ua" в Facebook в четвер, 6 серпня.

Згідно з попередніми даними, загиблому було 81 рік. Від травм він помер на місці.

"З п'ятого поверху лікарні вистрибнув чоловік. Смерть наступила миттєво", - йдеться в публікації.

В результаті падіння чоловік отримав травми, несумісні з життям. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, правоохоронцям належить встановити всі обставини трагедії.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як австралійська компанія зібралася боротися з самогубствами в Україні, в суботу, 12 жовтня, в Києві у відділенні інституту серця, який знаходиться по адресою вулиця Братиславська, 5А, з вікна медичного закладу вистрибнув 26-річний хлопець.

У Києві на Майдані людину, яка хотіла стрибнути з даху, вдалося зняти. ВООЗ повідомила, що в світі кожні 40 секунд хтось вчиняє самогубство.