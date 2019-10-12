Чоловік вистрибнув з вікна київського інституту серця, але вижив

Інцидент стався рано вранці, близько 06:50. Як розповіло виданню джерело в правоохоронних органах, про те, що трапилося заявив завідувач відділення.

26-річний пацієнт вистрибнув з вікна четвертого поверху. Що саме стало причиною такого вчинку — невідомо. Потерпілий залишився живий. Його з численними травмами госпіталізували до лікарні. Деталі інциденту з'ясовуються.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на Майдані чоловіка, який хотів стрибнути з даху, вдалося зняти. ВООЗ повідомила, що у світі кожні 40 секунд хтось вчиняє самогубство.

Раніше у Вінниці п'яна жінка хотіла стрибнути з мосту і вчинити суїцид, але вдарилась об лід. Також у Києві чоловік зістрибнув з мосту Метро в Дніпро і вижив.