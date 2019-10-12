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12 жовтня 2019, субота, 19:56 36
Події 2019-10-12T21:30:02+03:00
Українські Новини
Чоловік вистрибнув з вікна київського інституту серця, але вижив

Чоловік вистрибнув з вікна київського інституту серця, але вижив

Інститут серця. Фото: cnt-amosov
Інститут серця. Фото: cnt-amosov

У той час, як австралійська компанія зібралася боротися з самогубствами в Україні, в суботу, 12 жовтня, в Києві у відділенні інституту серця, який знаходиться за адресою вулиця Братиславська, 5А, з вікна медичного закладу вистрибнув 26-річний хлопець, повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався рано вранці, близько 06:50. Як розповіло виданню джерело в правоохоронних органах, про те, що трапилося заявив завідувач відділення.

26-річний пацієнт вистрибнув з вікна четвертого поверху. Що саме стало причиною такого вчинку — невідомо. Потерпілий залишився живий. Його з численними травмами госпіталізували до лікарні. Деталі інциденту з'ясовуються.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на Майдані чоловіка, який хотів стрибнути з даху, вдалося зняти. ВООЗ повідомила, що у світі кожні 40 секунд хтось вчиняє самогубство.

Раніше у Вінниці п'яна жінка хотіла стрибнути з мосту і вчинити суїцид, але вдарилась об лід. Також у Києві чоловік зістрибнув з мосту Метро в Дніпро і вижив.

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