Чоловік вистрибнув з вікна київського інституту серця, але вижив

У той час, як австралійська компанія зібралася боротися з самогубствами в Україні, в суботу, 12 жовтня, в Києві у відділенні інституту серця, який знаходиться за адресою вулиця Братиславська, 5А, з вікна медичного закладу вистрибнув 26-річний хлопець, повідомляє "Інформатор".\r\nІнцидент стався рано вранці, близько 06:50. Як розповіло виданню джерело в правоохоронних органах, про те, що трапилося заявив завідувач відділення.\r\n26-річний пацієнт вистрибнув з вікна четвертого поверху. Що саме стало причиною такого вчинку — невідомо. Потерпілий залишився живий. Його з численними травмами госпіталізували до лікарні. Деталі інциденту з'ясовуються.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві на Майдані чоловіка, який хотів стрибнути з даху, вдалося зняти. ВООЗ повідомила, що у світі кожні 40 секунд хтось вчиняє самогубство.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше у Вінниці п'яна жінка хотіла стрибнути з мосту і вчинити суїцид, але вдарилась об лід. Також у Києві чоловік зістрибнув з мосту Метро в Дніпро і вижив.