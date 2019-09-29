У Києві на Майдані чоловік хоче стрибнути з даху

У Києві на Хрещатику людина хоче стрибнути з даху.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

"Прямо зараз на Майдані Незалежно (Хрещатик, 7/11) невідомий чоловік забрався на дах будівлі і кричить, що буде стрибати. Біля будівлі все оточено поліцією, рятувальниками і швидкою", - йдеться в ньому.

За попередньою інформацією очевидців, чоловік висунув вимоги - "дві пожежні машини, журналістів і рупор". Ще однією вимогою чоловіка було закрити рот компанії, яка співала пісні на Майдані Незалежності.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом врятували дівчинку-підлітка, яка збиралася вистрибнути з вікна 9 поверху. Начальник варти з даху будинку потрапив на балкон і затягнув дівчину в приміщення.

Раніше в Білій Церкві Київської області 14-річна школярка вистрибнула з вікна балкона квартири на 8 поверсі багатоповерхівки.

Крім того, в Києві 29-річна жінка прийшла в гості і вистрибнула з 9 поверху. Дівчина перебувала в стані депресії. У загиблої залишилася маленька дитина.