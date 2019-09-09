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09 вересня 2019, понеділок, 20:54 22
Світ 2019-09-10T01:00:02+03:00
Українські Новини
У світі кожні 40 секунд хтось вчиняє самогубство, - ВООЗ

У світі кожні 40 секунд хтось вчиняє самогубство, - ВООЗ

Суїцид Фото: pixabay.com
Суїцид Фото: pixabay.com

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) занепокоєна високими показниками смертності внаслідок самогубств.

Згідно з оприлюдненою у понеділок, 9 вересня, доповіддю ВООЗ, у заможних країнах показник самогубств є найвищим і становить 11,5 на 100 тисяч населення, пише DW.

Такий показник є вищим ніж загалом у світі, що за даними 2016 року, становив 10,5 на 100 тисяч населення, зазначають аналітики організації. Ще одним фактором, на який вказується в доповіді ВООЗ, є те, що в заможних країнах чоловіки майже втричі частіше вкорочують собі віку, ніж жінки.

Загалом у світі кожні 40 секунд помирає людина, котра вирішила звести рахунки з життям, зазначають у ВООЗ, передає інформагенція epd.

Аналітики ВООЗ також наголошують, що суїциди становлять другу за поширеністю причину смерті молодих людей у віці від 15 до 29 років. Більше молодих життів забирають лише автокатастрофи.

На тлі цього в організації наголошують на важливості запобігання самогубствам. Тут кожна країна має розробити свою власну національну дієву стратегію з метою запобігти психічному стану у людей, котрий підштовхує їх на цей крок.

Поки що таку стратегію розробили та намагаються втілити в життя лише 38 країн. Зокрема потрібно навчити молодих людей тому, як їм можна й потрібно долати стресові ситуації. Крім того, варто також серйозно ставитися до ознак, котрі вказують на потенційний ризик скоєння самогубства кимось із рідних.

Як повідомляли Українські Новини, у Варшаві в одному з найдорожчих будинків столиці Польщі, Złota 44, знайшли повішеним у своїй квартирі українця.

Тим часом, австралійська компанія буде боротися з самогубствами в Україні.

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