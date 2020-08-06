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  • У поїзді "Рівне-Миколаїв" п'яний пасажир погрожував поліції ножем і розбив скло
06 серпня 2020, четвер, 19:42 6
Події 2020-08-06T20:30:02+03:00
Українські Новини
У поїзді "Рівне-Миколаїв" п'яний пасажир погрожував поліції ножем і розбив скло

У поїзді "Рівне-Миколаїв" п'яний пасажир погрожував поліції ножем і розбив скло

Ольга Фандорина
Укрзалізниця, напад з ножем, Поліція
Вагон. Фото: guard.npu.gov.ua
Вагон. Фото: guard.npu.gov.ua

Поки в Мінінфраструктури хочуть повернути в поїзда наряди поліції після випадку з побиттям дівчини, в поїзді №122 Рівне - Київ - Миколаїв п'яний чоловік розбив скло в тамбурі, а потім погрожував ножем поліції. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Під час патрулювання поїзда до правоохоронців звернувся провідник, розповівши, що в тамбурі вагона хтось розбив скло. На місці стало відомо, що це зробив нетверезий чоловік з порізами на ногах.

"У ході опитування, чоловік почав поводитися агресивно, ображав присутніх, а потім дістав ніж і почав їм погрожувати", - сказано в повідомленні.

Чоловіка заспокоїли, закувавши в наручники. Згодом його передали слідчо-оперативній групі поліції на станції імені Шевченка в Черкаській області.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" наголошує на необхідності відновлення супроводу поїздів далекого прямування співробітниками поліції.

Також раніше в поїзді "Укрзалізниці" за напрямком "Київ - Бердянськ" на пасажирку впала верхня полиця з пасажиром.

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