Напад на журналістку в поїзді: "Укрзалізниця" попросила вибачення і попросила поліцейський супровід

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" наголошує на необхідності поновлення супроводження поїздів далекого прямування співробітниками Національної поліції після того, як у поїзді Київ-Маріуполь чоловік напав на жінку з дитиною і намагався її зґвалтувати.

Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці, передають Українські Новини.

Таке рішення керівництво Укрзалізниці прийняло після нападу на одну з пасажирок у поїзді № 9/10 "Київ - Маріуполь" в ніч на 1 серпня.

"Укрзалізниця приносить щирі вибачення постраждалій пасажирці та вкотре наголошує на гострій необхідності поновлення супроводження поїздів далекого прямування під час руху співробітниками Національної поліції для повної безпеки пасажирів", - сказано в повідомленні.

Компанія зазначає, що чоловіка, який скоїв напад, поліціянти затримали; його дії буде кваліфікувати офіційне слідство.

Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив, що Нацполіція наполягає на платному наданні послуги забезпечення громадського порядку в поїздах далекого прямування; при таких умовах Укрзалізниця буде змушена витрачати на послуги поліції 250 млн гривень на рік.

"Укрзалізниця тривалий час намагається залучити представників поліції для присутності в поїздах із метою забезпечення громадського порядку. Водночас поліція наполягає на тому, щоб такі послуги надавалися платно і трактувалися не як забезпечення громадського порядку, а як охорона. У масштабах Укрзалізниці це додаткові 250 млн гривень щорічно. Нагадаю, без будь-якої компенсації збитків пасажирських перевезень", - написав Лещенко.

Як повідомляли Українські Новини, Солом'янський районний суд Києва заарештував підозрюваного в побитті та спробі зґвалтування журналістки телеканалу "Інтер" Анастасії Лугової.

Лугова в соцмережі Facebook написала, що 31 липня в поїзді "Маріуполь-Київ" близько 3:00 на неї напав громадянин Віталій Рудзько.

Лугова прокинулася від ударів по голові, пізніше чоловік почав чіплятися до неї.

Їй вдалося втекти всусідній вагон і сховатися в купе провідниці.

4 березня Нацполіція розпочала супроводження пасажирських поїздів Укрзалізниці на маршрутах "Миколаїв - Київ - Рівне" й "Одеса - Москва".