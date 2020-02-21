У поїзді "Київ - Бердянськ" на пасажирку впала верхня полиця з пасажиром

В пасажирському потязі "Київ - Бердянськ" на пасажирку впав чоловік, який лежав на верхній полиці. Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

"Пасажир, який подорожував 13 лютого 2020 року поїздом №116 Київ — Бердянськ, неналежним чином закріпив свою полицю і впав на пасажирку, яка перебувала знизу", - йдеться в повідомленні.

Для постраждалої викликали швидку на найближчу станцію — їм. Тараса Шевченка, однак жінка відмовилася від госпіталізації.

Також у компанії запевнили, що всі полиці вагона поїзда були у справному стані.

"Перед посадкою пасажирів провідники розклали і закріпили полиці, зокрема спеціальними ременями для додаткової фіксації. Місця, на яких стався інцидент, були обстежені. Ніякі пошкодження полиць і кронштейнів, на яких вона тримається, не виявлено", - додали в "Укрзалізниці".

За фактом інциденту складено відповідний акт та проведена фотофіксація всіх елементів. Також акт про нещасний випадок був виданий пасажирці в установленому порядку. За фактом інциденту проводиться службове розслідування.

Окремо у компанії нагадали, що квиток на поїзд є страховим полісом, який підтверджує страхування пасажира.

"У разі настання страхового випадку пасажир повинен звернутися до страхової компанії, яка вказана у квитку. Для звернення до страхової компанії пасажир також має отримати від перевізника акт про нещасний випадок", - заявили в "Укрзалізниці".

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