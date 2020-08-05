Гривня продовжує зміцнюватися. Курс нацвалюти на міжбанку в середу

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 7 коп. в середу зміцнився на 10 коп. до 27,66 UAH / USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,76-27,78 UAH / USD, потім котирування знизилося до 27,66-27,69 UAH / USD, після чого встановилося на рівні 27,64-27,66 UAH / USD.

На початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 16,51% з 23,74 UAH / USD до 27,66 UAH / USD. У 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH / USD до 23,74 UAH / USD. У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH / USD до 27, 72 UAH / USD.

Як повідомляли Українськi Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 серпня, на 11,97 коп. до 27,7028 UAH / USD.

Крім того, в середу, 5 серпня, в обмінних пунктах пропуску через київські банки курс продажу готівкового долара знизився в порівнянні з 4 серпня на 3,36 коп. до 27,8941 UAH / USD, курс купівлі - знизився на 5,11 коп. до 27,5791 UAH / USD.