Мінекономіки оцінило падіння ВВП в 1-м півріччі

той час, як платіжний баланс в червні був зведений з профіцитом . Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оцінює падіння ВВП квітні-червні в 11% у

Про це свідчать дані міністерства в огляді економічної активності за перше півріччя 2020 року, передають Українські Новини.

"Щомісячна динаміка видів економічної діяльності свідчить, що економіка пройшла пік і подолала рубіж максимально негативного ефекту від жорстких протиепідемічних заходів як усередині країни, так і за її межами, який найбільше відчувався у квітні-травні", - йдеться в огляді.

В цілому в першому півріччі поточного року, за оцінками міністерства, ВВП впав на 6,5%.

Падіння економіки в другому кварталі було дещо меншим, ніж прогнозованого раніше скорочення на 14%.

Як зазначається, поступове відновлення економіки на тлі пом'якшення карантину в червні, зокрема, в окремих видах промислової діяльності (виробництво споживчих товарів тривалого користування), сфері транспорту та будівельної галузі.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк оцінює падіння ВВП в квітні-червні в 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У жовтні минулого року Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020-2022 роки.

У березні поточного року Кабінет Міністрів переглянув макропоказники на 2020 рік .

Тим часом, у Шмигаль планують досягти ВВП 2013 року до 2023 року.