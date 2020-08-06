підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 серпня 2020, четвер, 16:20 10
Економіка 2020-08-06T18:30:03+03:00
Українські Новини
Мінекономіки оцінило падіння ВВП в 1-м півріччі

Мінекономіки оцінило падіння ВВП в 1-м півріччі

Сергей Жолобецкий
ВВП, Кабмін, економічний прогноз
ВВП
ВВП

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оцінює падіння ВВП квітні-червні в 11% у той час, як платіжний баланс в червні був зведений з профіцитом.

Про це свідчать дані міністерства в огляді економічної активності за перше півріччя 2020 року, передають Українські Новини.

"Щомісячна динаміка видів економічної діяльності свідчить, що економіка пройшла пік і подолала рубіж максимально негативного ефекту від жорстких протиепідемічних заходів як усередині країни, так і за її межами, який найбільше відчувався у квітні-травні", - йдеться в огляді.

В цілому в першому півріччі поточного року, за оцінками міністерства, ВВП впав на 6,5%.

Падіння економіки в другому кварталі було дещо меншим, ніж прогнозованого раніше скорочення на 14%.

Як зазначається, поступове відновлення економіки на тлі пом'якшення карантину в червні, зокрема, в окремих видах промислової діяльності (виробництво споживчих товарів тривалого користування), сфері транспорту та будівельної галузі.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк оцінює падіння ВВП в квітні-червні в 11% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У жовтні минулого року Кабінет Міністрів переглянув макропоказники  на 2020-2022 роки.

У березні поточного року Кабінет Міністрів  переглянув макропоказники на 2020 рік .

Тим часом, у Шмигаль  планують досягти ВВП 2013 року до 2023 року.

Більше новин про: ВВП Кабмін економічний прогноз

З понеділка карантин можуть посилити в чотирьох областях
В Україні другий день поспіль антирекорд з захворюваності на коронавірус — 1 318 нових випадків
Новини
Українську військову розвідку знають у всьому світі: експерт оцінив зміну керівництва ГУР 18:19
З RAB-тарифом за європейським досвідом держобленерго будуть приватизовані в 5 разів дорожче 18:08
У серпні рейтинг "Слуги народу" знову впав, а у ОПЗЖ - виріс 17:55
У Києві в липні зріс автомобільний трафік: де збільшилася і зменшилася інтенсивність руху 17:37
Курс нацвалюти на міжбанку на четвер. Гривня знову зміцнилася 17:30
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
"Луцький інцидент" був надмірно заполітизований, - політолог 16:21
Китайські інвестори "Мотор Січі" офіційно поінформували фондовий ринок про співпрацю з DCH Ярославського 18:58
Одеська чиновниця збирає з бізнесменів гроші для закриття кримінальних справ НАБУ, - політтехнолог 15:20
Аваков домовився про спільні навчання офіцерів НГУ з італійськими карабінерами 20:09
більше новин
Апеляційний суд скасував арешт колекції картин Порошенка 10:50
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
В Україні госпіталізували рекордну кількість хворих на коронавірус 11:06
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
більше новин
В Україні карантин 148-й день. Коли він закінчиться
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok