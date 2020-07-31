В уряді вважають, що ЄС відкриє кордони для українців не раніше, ніж у кінці вересня

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина прогнозує, що зовнішні кордони ЄС не будуть відкриті для українців до кінця вересня, тоді як ЄС продовжив обмеження на поїздки з України до середини серпня.

Про це вона сказала в інтерв'ю Obozrevatel TV, повідомляє "Європейська правда".

З слів Стефанишиної, українські дипломати ведуть індивідуальний діалог з країнами Європейського Союзу з приводу ослаблення обмежень на поїздки, обмінюючись даними.

"Відкриття кордонів не відбудеться одномоментно для всіх, це буде поступовий процес. Враховуючи, що весь світ чекає на другу хвилю коронавіруса, можливо, вона буде, можливо, це будуть регіональні спалахи, то раніше кінця вересня про системність складно говорити", — сказала Стефанишина.

Раніше вона заявила, що більш активного діалогу з державами ЄС з цього питання можна очікувати з вересня.

Як повідомляли Українські Новини, Євросоюз оновив список країн, з яких дозволений в'їзд.

Крім того, сьогодні Кіпр посилює карантин.