Безпеку пасажирів поїзда мають забезпечувати співробітники "Укрзалізниці", - правозахисник Захаров

Безпеку пасажирів поїзда має забезпечувати співробітники "Укрзалізниці". Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров повідомив в коментарі Українським Новинам після того, як Про цеповідомив в коментарі Українським Новинам після того, як в потязі Київ-Маріуполь чоловік побив жінку та намагався її зґвалтувати на очах у сина.

"Безпеку пасажирів мають забезпечувати співробітники, які працюють на залізниці ... Поліція викликається, коли є порушення, коли потрібно складати протокол", - сказав він.

Захаров нагадав, що раніше існувала транспортна міліція, яка супроводжувала поїзда і забезпечувала правопорядок.

"Раніше в кожному поїзді було по 2 міліціонери, але це скасували ... Зараз ось дозволили провідникам користуватися газовими балончиками з метою захисту людей", - додав правозахисник.

Захаров не зміг відповісти, чи потрібно повернення транспортної поліції.

"Це палиця з двома кінцями. З одного боку, для безпеки було б непогано, щоб вони були. З іншого боку, їх присутність буде створювати зайву напругу... Таких випадків (порушень) все-таки мало, хоча і одного випадку досить. Може, це і розумно було б ", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, Солом'янський районний суд Києва заарештував підозрюваного в побитті і спробі зґвалтування журналістки телеканалу "Інтер" Анастасії Луговий.

Тим часом, "Укрзалізниця" наголошує на необхідності у відновленні супроводу поїздів далекого прямування співробітниками Національної поліції .

Транспортна міліція не супроводжує потяги з 2012 року, а ліквідована вона була в 2015 році.