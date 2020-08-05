підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 серпня 2020, середа, 12:00 7
Суспільство 2020-08-05T14:45:03+03:00
Українські Новини
Безпеку пасажирів поїзда мають забезпечувати співробітники "Укрзалізниці", - правозахисник Захаров

Безпеку пасажирів поїзда мають забезпечувати співробітники "Укрзалізниці", - правозахисник Захаров

Елизавета Драбкина
правозахисники, побиття в поїзді, Укралізниця, напад в потязі
Вагон поїзда. Фото: Facebook/Укралізниця
Вагон поїзда. Фото: Facebook/Укралізниця

Безпеку пасажирів поїзда має забезпечувати співробітники "Укрзалізниці". Про це Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров повідомив в коментарі Українським Новинам після того, як в потязі Київ-Маріуполь чоловік побив жінку та намагався її зґвалтувати на очах у сина.

"Безпеку пасажирів мають забезпечувати співробітники, які працюють на залізниці ... Поліція викликається, коли є порушення, коли потрібно складати протокол", - сказав він.

Захаров нагадав, що раніше існувала транспортна міліція, яка супроводжувала поїзда і забезпечувала правопорядок.

"Раніше в кожному поїзді було по 2 міліціонери, але це скасували ... Зараз ось дозволили провідникам користуватися газовими балончиками з метою захисту людей", - додав правозахисник.

Захаров не зміг відповісти, чи потрібно повернення транспортної поліції.

"Це палиця з двома кінцями. З одного боку, для безпеки було б непогано, щоб вони були. З іншого боку, їх присутність буде створювати зайву напругу... Таких випадків (порушень) все-таки мало, хоча і одного випадку досить. Може, це і розумно було б ", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, Солом'янський районний суд Києва заарештував підозрюваного в побитті і спробі зґвалтування журналістки телеканалу "Інтер" Анастасії Луговий.

Тим часом, "Укрзалізниця" наголошує на необхідності у відновленні супроводу поїздів далекого прямування співробітниками Національної поліції .

Транспортна міліція не супроводжує потяги з 2012 року, а ліквідована вона була в 2015 році.

Більше новин про: правозахисники побиття в поїзді Укралізниця напад в потязі

В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу
Даних про постраждалих від вибуху в Бейруті українців немає, - МЗС України
Новини
Незабаром відбудеться відкриття оновленої магістралі, що 30 років не ремонтувалася, - Кличко 14:45
Ми підтримуємо наведення порядку на ринку та введення RAB-тарифу, – Ігор Тинний 14:32
Шмигаль заявив, що може відправити до Лівану українських рятувальників 14:03
У Лівані є травмовані українці, які постраждали від вибуху в порту Бейрута, - посольство 13:51
Навіть підлітки здавали кров: як пройшла ніч після вибуху в Бейруті очима очевидців 13:48
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
Зростання рейтингу Кличка у півтора рази засвідчили небажання киян перетворювати місто на клон парламенту, – Голобуцький 17:44
Замість реформи галузі розподілу електроенергіі, НКРЕКП пропонує провальні "азарівські" RAB-тарифи, – нардеп Буймістер 18:15
Олексій Коваль: Попит на первинному ринку повністю відновився 11:11 Думка
У Лівані є травмовані українці, які постраждали від вибуху в порту Бейрута, - посольство 13:51
більше новин
Суд задовольнив скаргу Портнорва щодо закриття провадження стосовно Порошенка і Парубія 10:11
В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус - 1271 інфікованих за добу 09:30 Інфографіка
В Україні дорожчає бензин і дизпаливо. До чого готуватися автомобілістам в серпні 09:00
У Сумах спалах коронавірусу трапився в пологовому будинку: COVID-19 знайшли у 4 лікарів 08:22
З членів наглядових рад та керівництва держкомпаній знімуть обмеження по зарплаті, - меморандум з ЄС про макрофінансову допомогу 18:01
більше новин
У Миколаївській області спалахнула масштабна пожежа, горить суха трава
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok