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  • На сайті президента з'явилася петиція про початок навчального дня в школах і дитсадках зі спалювання шин
06 серпня 2020, четвер, 14:49 14
Президент 2020-08-06T16:45:02+03:00
Українські Новини
На сайті президента з'явилася петиція про початок навчального дня в школах і дитсадках зі спалювання шин

На сайті президента з'явилася петиція про початок навчального дня в школах і дитсадках зі спалювання шин

Валерия Драгомирова
Школа, електронна петиція, Гімн України
Школа. Фото: pixabay
Школа. Фото: pixabay

Після того, як Київрада рекомендувала починати кожен день в школах з виконання гімну, петиція з проханням починати навчальний день в школах і дитячих садах зі спалювання шин для патріотичного виховання на сайті президента набрала необхідну кількість підписів, тепер  Володимир Зеленський має її розглянути

Петиція з'явилася на сайті Офісу президента, у вівторок, 4 серпня.

На сьогодні петиція зібрала 153 з 25 тисяч потрібних голосів.

Автор петиції заявив, що спалювати шини потрібно з метою виховання громадян України, як символ боротьби за європейські цінності.

"Київською міською радою було рекомендовано починати кожен навчальний день гімном України. Вважаю це хорошим стартом для підвищення патріотизму серед молоді, але якщо держава хоче виховати громадян, які цінують європейські цінності, поділяють і надихаються ідеями площі, необхідно на законодавчому рівні затвердити, що кожен навчальний день має  починатися зі спалювання автомобільної шини (зимові або літні неважливо) як символ боротьби за європейські цінності. В іншому випадку ми, як держава, ризикуємо виховати покоління, для якого каструля це тільки кухонний посуд, а не шолом гордого українського патріота, який захищав європейські цінності в ході революції гідності. слава Україні, Героям слава " , - йдеться в тексті петиції.

Як повідомляли Українські Новини,Київрада підтримала проєкт рішення про початок виконання гімну України в школах міста. 

Раніше соцмережі висміяли рішення влади  виконувати гімн в школах. 

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