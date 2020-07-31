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31 липня 2020, пʼятниця, 10:52 11
Суспільство 2020-07-31T11:30:02+03:00
Українські Новини
Уся надія на нове скликання Ради: соцмережі висміюють і засуджують рішення влади виконувати гімн у школах

Уся надія на нове скликання Ради: соцмережі висміюють і засуджують рішення влади виконувати гімн у школах

Елизавета Кесельман
Школи у Києві, Гімн України, Київська міська рада зобов'язала всі школи міста виконувати Гімн України
Прапор України. Фото: pixabay
Прапор України. Фото: pixabay

У соціальних мережах почали відкрито висміювати постанова Київської міської ради про виконання в школах гімн України. Зокрема, журналісти, активісти, та інші діячі різних сфер вважають, що дане рішення є абсурдним, і закликають владу терміново відрегулювати це питання.

"Як співати в київських школах співати гімн, якщо навчання будить дистанційним? Через зум? Скайп? Гугл хенгаутс? Київраді терміново треба відрегулювати це питання. Інших проблем у нас нема Каструлі, напевно, припасли на наступний рік. Не всі ж реформи освіти в один рік проводити", – написала на своїй сторінці у Facebook журналістка видання "Країна" Олеся Медведєва.

Скріншот: Facebook /Олеся МедведєваСкріншот: Facebook /Олеся Медведєва

"Залишається сподіватися на адекватність наступного скликання ради, де точно не буде Свободи...", пише Христина Гречанюк.

Скріншот: Христина ГречанюкСкріншот: Facebook/Христина Гречанюк

"Київрада зобов'язала школи міста виконувати державний гімн. Чому вони самі не починають свій день з цього, а дітей змушують? Виходили б щоранку о 8.45 всій мерією на Хрещатик співати гімн. Кличко попереду. Депаратаменты ззаду. А в 8.30 Шмигаль міг би з Кабміном на Грушевського співати. В 6.00 звичайно повинен задавати тон Президент на Банковій. А після 9 можна співати іншим - НАБУ, СБУ, САП. Якщо вони патріоти звичайно. Це ж головна реформа, якої нам так не вистачало! Які там пробки і метро на троєщину - усім містом будемо співати гімн та інші революційні пісні!", написав на своєму Facebook Денис Іванеско.

Скріншот: Facebook/ Денис ІванескоСкріншот: Facebook/ Денис Іванеско

Більшість користувачів соціальних мереж засуджують таке рішення влади, наводячи різні аргументи, і саркастично висміюючи.

 

Коментарі Олесі Медведєвої і Marina ShevchenkoКоментарі Олесі Медведєвої і Marina Shevchenko

Коментар Augustas SlavaКоментар Augustas Slava

Як повідомляли Українські Новини, тим часом, біля "Батьківщини-матері" почали встановлювати 90-метровий флагшток. Обіцяють закінчити до Дня Державного прапора.

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