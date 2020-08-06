Порошенка, Арахамію і Рабіновича за прогули позбавили депутатських виплат

У червні Верховна Рада припинила 84 депутатам виплату коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, тоді як раніше Порошенка позбавили депутатських виплат за прогули Ради.

Про це сказано у відповіді апарату Ради на запит Українських Новин.

У липні низці депутатів було нараховано по 42 040 гривень на виконання депутатських повноважень за червень.

При цьому нарахування виплат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, припинено голові фракції "Слуга народу" в Раді Давиду Арахамії, співголові фракції "Європейська солідарність" в Раді, колишньому Президенту Петру Порошенку, голові партії "Голос" Кірі Рудик, а також співголовам фракції "Опозиційна платформа - За життя "Вадиму Рабіновичу і Юрію Бойку.

Також відповідних виплат позбавлені депутати від "Слуги народу" Олександр Дубінський, Данило Гетманцев, Ольга Василевська-Смаглюк, Роксолана Підласа, Микола Сольський, Богдан Яременко, а також Святослав Вакарчук (позафракційний), Володимир В'ятрович, Мустафа Джемілєв, Вікторія Сюмар ("Європейська солідарність "), Наталія Королевська (" Опозиційна платформа ").

Всього припинено нарахування коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, 84 парламентарям.

Згідно із законодавством, у разі, якщо депутат протягом календарного місяця однієї чергової сесії Ради без поважних причин не береучасть в більш ніж 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях парламенту або в більш 50% засідань комітету, до складу якого обрано, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний месяц.

Розпорядження про припинення таких виплат видає голова Ради за рішенням регламентного комітету.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" має намір знову пропонувати Раді позбавляти депутатів мандатів за прогули і "кнопкодавство".

Заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді в липні становила від 24,6 тис. до 81,5 тис. гривень.