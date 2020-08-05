Липнева зарплата голів фракцій та груп. Хто з депутатів заробив найбільше

Про це сказано у відповіді апарату Ради на запит Українських Новин.

Зазначається, що в липні головам парламентських фракцій і груп, а також депутатам Ради крім заробітної плати була нарахована оплата щорічної відпустки.

Давид Арахамія на посаді голови фракції "Слуга народу" в липні отримав 67 860 гривень зарплати, його перший заступник Олександр Корнієнко — 43 302 гривні.

Співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко і Вадим Рабінович отримали 67 281 гривню і 65 371 гривню відповідно, голова фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко заробила 24 642 гривні.

Співголови фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов, Ірина Геращенко та колишній Президент Петро Порошенко за червень отримали 76 046 гривень, 65 584 гривні і 39 016 гривень відповідно, а голова фракції "Голос" Сергій Рахманін — 77 936 гривень.

Співголови групи "За майбутнє" Віктор Бондар і Тарас Батенко заробили 65 565 гривень і 81 542 гривні відповідно, голова групи "Довіра" Олег Кулініч — 76 763 гривні.

Серед усіх депутатів найбільша зарплата за липень в розмірі 95 002 гривень нарахована депутату від "Опозиційною платформи" Миколі Макаренко.

Також зарплату у розмірі 94 374 гривні отримала депутат від "Слуги народу" Любов Шпак, 94 244 гривні — позафракційна депутат Юлія Світлична, 92 873 гривні — депутат від "Батьківщини" Іван Кириленко, 92 834 гривні — депутат від "Опозиційної платформи" Григорій Мамка, 92 504 гривні — депутат від "Слуги народу" Валерій Колюх, 92 340 гривень — депутат від "Слуги народу" Тетяна Циба, 91 522 гривні — депутат від "Слуги народу" Сергій Кальченко, 91 481 гривню — депутат від "Слуги народу" Іван Юнаков, 91 269 гривень — депутат від "Слуги народу" Ольга Коваль, 90 955 гривень — депутат від "Слуги народу" Юлія Овчинникова, 90 902 гривні — депутат групи "За майбутнє" Ірина Констанкевич, 90 290 гривень — депутат від "Опозиційної платформи" Нестор Шуфрич, 90 273 гривні — депутат від групи" Довіра "Микола Кучер.

Найменшу зарплату в розмірі 15 062 гривні отримала депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Також менше 20 тис. гривень зарплати за липень отримав депутат від "Євросолідарності" Андрій Лопушанський — 19 632 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, з членів спостережних рад та керівництва держкомпаній знімуть обмеження з зарплати.

Крім того, глава Верховного Суду Данішевська в липні заробила на 416 тис. гривень більше, ніж в червні.