"Слуга народу" має намір знову пропонувати Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і "кнопкодавство"

Партія "Слуга народу" має намір розробити і внести до Верховної Ради новий законопроект про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування.

Про це голова парламенту Дмитро Разумков повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна", передають Українські Новини.



"Наскільки я знаю, я також дотримуюсь цієї позиції, буде розроблятися новий законопроект, який буде внесено у Верховну Раду, і після цього, я сподіваюся, буде направлено в Конституційний Суд з урахуванням тих зауважень, які були зазначені у попередньому рішенні, - сказав він.



Спікер додав, що вважає недостатнім застосування штрафу стосовно депутатів, винних у неперсональному голосуванні.



Як повідомляли Українські Новини, 26 грудня Конституційний Суд визнав неконституційним законопроект №1027 Президента Володимира Зеленського про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування.



19 грудня Рада ввела штраф до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом парламенту.