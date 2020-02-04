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04 лютого 2020, вівторок, 23:45 6
Верховна Рада і партії 2020-02-04T23:45:02+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" має намір знову пропонувати Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і "кнопкодавство"

"Слуга народу" має намір знову пропонувати Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і "кнопкодавство"

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, Слуга народу, Неперсональне голосування, Позбавлення мандату
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Партія "Слуга народу" має намір розробити і внести до Верховної Ради новий законопроект про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування.

Про це голова парламенту Дмитро Разумков повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна", передають Українські Новини.

"Наскільки я знаю, я також дотримуюсь цієї позиції, буде розроблятися новий законопроект, який буде внесено у Верховну Раду, і після цього, я сподіваюся, буде направлено в Конституційний Суд з урахуванням тих зауважень, які були зазначені у попередньому рішенні, - сказав він.

Спікер додав, що вважає недостатнім застосування штрафу стосовно депутатів, винних у неперсональному голосуванні.

Як повідомляли Українські Новини, 26 грудня Конституційний Суд визнав неконституційним законопроект №1027 Президента Володимира Зеленського про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування.

19 грудня Рада ввела штраф до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом парламенту.

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