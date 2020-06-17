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17 червня 2020, середа, 20:46 3 Документ
Верховна Рада і партії 2020-06-17T21:01:02+03:00
Українські Новини
Порошенка не отримав депутатських виплат за прогули Ради

Порошенка не отримав депутатських виплат за прогули Ради

Надежда Комендантова
Верховна Рада, зарплата депутатів, Депутати Верховної Ради, Петро Порошенко
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал

Тоді як зарплату депутатів, прокурорів, суддів, наглядових рад та керівництва держкомпаній скоротили на період карантину, Верховна Рада у квітні припинила виплату коштів, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень 24 депутатам.

Про це сказано у відповіді апарату ВР на запит Українських Новин.

У травні деяким депутатам було нараховано по 42 040 гривень на виконання депутатських повноважень за квітень.

Нарахування виплат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень припинено співголові фракції "Європейська солідарність" у Раді, колишньому Президенту Петру Порошенку, співголовам депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тараса Батенку і Віктору Бондарю, а також співголові фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадиму Рабіновичу.

Також відповідних виплат позбавлені Ярослав Дубневич ("За майбутнє"), Тарас Козак ("Опозиційна платформа"), Вадим Новинський (позафракційний), Ігор Палиця ("За майбутнє"), Вадим Столар ("Опозиційна платформа"), Сергій Шахов ("Довіра").

Згідно із законодавством, якщо депутат протягом календарного місяця однієї чергової сесії Ради без поважних причин не бере участь у більш ніж 30% голосувань при прийнятті рішень на пленарних засіданнях парламенту або більше 50% засідань комітету, до складу якого обрано, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Розпорядження про припинення таких виплат видає голова Ради за рішенням Регламентного комітету.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" має намір знову пропонувати Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і "кнопкодавство".

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