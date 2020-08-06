Після вибуху в Бейруті 30 українців звернулися в посольство України в Лівані за грошовою допомогою

Після вибуху в порту столиці Лівану Бейруті в посольство України в Лівані звернулися 30 осіб з проханням про виплату невеликої грошової допомоги. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу 6 серпня, передає ТСН.

"Ми будемо надавати їм необхідну підтримку, в тому числі, є запит від 30 осіб на отримання невеликої грошової допомоги. Зараз працюємо над вирішенням цього питання так само", - сказав Кулеба, додавши, що українська громада в Лівані нараховує 5 тисяч осіб.

Він зазначив, що зокрема, в українське посольство в Бейруті звернулося три українські сім'ї з повідомленням про значному пошкодженні їх будинків внаслідок вибуху.

"Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири і незначних тілесних ушкодженнях, які вона отримала", - уточнив глава МЗС.

Дмитро Кулеба також прокоментував поширену в ЗМІ інформацію, що на двох вантажних суднах, які прибули в порт Бейрута, нібито перебували громадяни України.

"Але поки ця інформація не підтверджується. За нашою інформацією - екіпаж цих кораблів складався виключно з іноземців" , - заявив Кулеба.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з інформацією, в Лівані загинули понад 100 осіб , а ще більше ніж 4 тис. були поранені.

Крім того, Україна може відправити до Лівану рятувальників і гуманітарну допомогу для подолання наслідків вибуху.