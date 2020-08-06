В Італії пригрозили Ryanair забороною на польоти через недотримання коронавірусних правил.

Авіакомпанії Ryanair італійське управління цивільної авіації (Enac) пригрозило припиненням дозволу на польоти в Італію у зв'язку з недотриманням правил безпеки , пов'язаних з Covid-19.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.

Управління направило відповідне попередження Ryanair і "одночасно повідомило компетентний ірландський орган про неодноразові порушення норм охорони здоров'я з огляду на COVID-19, введених італійським урядом, щоб захистити здоров'я пасажирів".

Повідомляється, що мова йде про недотримання принципів соціального дистанціювання і порядку дій, запропонованого співробітникам у ситуаціях, коли виконання цих умов з об'єктивних причин неможливе.

"Якщо буде встановлено подальше невиконання зобов'язань, встановлених національними правилами, Enac буде зобов'язаний застосовувати положення навігаційного кодексу і призупинити всі авіаційні перевезення в національних аеропортах, що вимагатиме від перевізника перенаправлення всіх пасажирів, які вже купили квитки" , — йдеться в заяві.

У Ryanair відкидають звинувачення італійського регулятора і стверджують, що роблять усе можливе для захисту пасажирів.

"Заяви ENAC не відповідають дійсності. Ryanair повністю дотримується заходів, встановлені італійським урядом, і наші клієнти можуть бути впевнені, що ми робимо все можливе, щоб зменшити взаємодію як на наших літаках, так і в аеропортах для захисту здоров'я наших пасажирів", — відповіла авіакомпанія.

Як повідомляли Українські Новини, Італія продовжила дозвіл для Ryanair на польоти в Україну до кінця осені.



Тим часом Ryanair відкрив рейси зі Львова до 3 італійських міста і планує відкрити ще в 5 міст з березня 2021.