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  • В Італії пригрозили Ryanair забороною на польоти через недотримання коронавірусних правил.
06 серпня 2020, четвер, 13:27 11
Політика 2020-08-06T15:30:03+03:00
Українські Новини
В Італії пригрозили Ryanair забороною на польоти через недотримання коронавірусних правил.

В Італії пригрозили Ryanair забороною на польоти через недотримання коронавірусних правил.

Валерия Драгомирова
Італія, правила авіаперевезень, Raynair, Пандемія коронавірусу, Авіаперельоти
Ryanair. Фото: ryanair.com
Ryanair. Фото: ryanair.com

Авіакомпанії Ryanair італійське управління цивільної авіації (Enac) пригрозило  припиненням дозволу на польоти в Італію у зв'язку з недотриманням правил безпеки, пов'язаних з Covid-19.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.

Управління направило відповідне попередження Ryanair і "одночасно повідомило компетентний ірландський орган про неодноразові порушення норм охорони здоров'я з огляду на COVID-19, введених італійським урядом, щоб захистити здоров'я пасажирів".

Повідомляється, що мова йде про недотримання принципів соціального дистанціювання і порядку дій, запропонованого співробітникам у ситуаціях, коли виконання цих умов з об'єктивних причин неможливе.

"Якщо буде встановлено подальше невиконання зобов'язань, встановлених національними правилами, Enac буде зобов'язаний застосовувати положення навігаційного кодексу і призупинити всі авіаційні перевезення в національних аеропортах, що вимагатиме від перевізника перенаправлення всіх пасажирів, які вже купили квитки" , — йдеться в заяві.

У Ryanair відкидають звинувачення італійського регулятора і стверджують, що роблять усе можливе для захисту пасажирів.

"Заяви ENAC не відповідають дійсності. Ryanair повністю дотримується заходів, встановлені італійським урядом, і наші клієнти можуть бути впевнені, що ми робимо все можливе, щоб зменшити взаємодію як на наших літаках, так і в аеропортах для захисту здоров'я наших пасажирів", — відповіла авіакомпанія.

Як повідомляли Українські Новини, Італія продовжила дозвіл для Ryanair на польоти в Україну до кінця осені. 

Тим часом Ryanair відкрив рейси зі Львова до 3 італійських міста і планує відкрити ще в 5 міст з березня 2021. 

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